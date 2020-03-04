Герман Греф рассказал о профессиях будущего

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Глава Сбербанка Герман Греф заявил о перспективности таких специальностей, как инженер-биомедик, нейроинформатик и инженер виртуальной реальности.
Герман Греф рассказал о профессиях будущего
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости.

Греф отметил долгосрочность технологии искусственного интеллекта и заявил, что она станет «драйвером всех остальных технологий».

«Владеть технологией искусственного интеллекта должен каждый человек, чем бы он ни занимался... Простые специальности с помощью искусственного интеллекта скоро будут исключены из списка профессий», — подчеркнул он.

В презентации главы Сбербанка среди профессий будущего указаны такие специальности, как инженер-биомедик, нейроинформатик, инженер виртуальной реальности, инженер-робототехник, биотехнолог.

Также в этом списке находятся профессии наноинженера, проектировщика нейроинтерфейсов, специалиста по применению искусственного интеллекта в медицине и проектировщика медицинских роботов.

В ноябре 2019 года российский лидер Владимир Путин призвал кратно увеличить объёмы и качество подготовки специалистов по искусственному интеллекту в стране.

Позднее стало известно об утверждении президентом национальной стратегии развития ИИ до 2030 года.

В Минэкономразвития оценили готовность экономики страны к применению технологии искусственного интеллекта. 

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