В вузах России предложили ввести спецкурс по искусственному интеллекту

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Аппарат российского омбудсмена Татьяны Москальковой внёс инициативу о введении в высших учебных заведениях страны спецкурса по противодействию угрозам искусственного интеллекта в рамках дисциплины по защите прав человека.
В вузах России предложили ввести спецкурс по искусственному интеллекту
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Об этом сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в России.

«Планируется, что для студентов не только юридического, но и технического профиля в рамках дисциплины по соблюдению прав человека будет создан специальный курс, на котором будут обучать противодействию угрозам, которые таит в себе искусственный интеллект», — цитирует сотрудника аппарата Москальковой ТАСС.

В настоящее время данное предложение прорабатывается специальной группой составителей курса.

«Сейчас уже очевидно, что этот курс будет постоянно корректироваться, наполняться новыми вещами в соответствии с технологическим развитием», — подчеркнул представитель пресс-службы.

Ранее лидер России Владимир Путин призвал максимально поддержать стартапы в сфере искусственного интеллекта и в несколько раз увеличить объёмы и качество подготовки программистов, математиков, компьютерных лингвистов и специалистов по обработке данных.

В октябре в России утвердили стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в беседе с НСН оценил возможность внедрения в некоторых российских вузах цифровой системы контроля успеваемости студентов на базе искусственного интеллекта.

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