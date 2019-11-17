В вузах России предложили ввести спецкурс по искусственному интеллекту

Аппарат российского омбудсмена Татьяны Москальковой внёс инициативу о введении в высших учебных заведениях страны спецкурса по противодействию угрозам искусственного интеллекта в рамках дисциплины по защите прав человека.

Об этом сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в России.

«Планируется, что для студентов не только юридического, но и технического профиля в рамках дисциплины по соблюдению прав человека будет создан специальный курс, на котором будут обучать противодействию угрозам, которые таит в себе искусственный интеллект», — цитирует сотрудника аппарата Москальковой ТАСС.

В настоящее время данное предложение прорабатывается специальной группой составителей курса.

«Сейчас уже очевидно, что этот курс будет постоянно корректироваться, наполняться новыми вещами в соответствии с технологическим развитием», — подчеркнул представитель пресс-службы.

Ранее лидер России Владимир Путин призвал максимально поддержать стартапы в сфере искусственного интеллекта и в несколько раз увеличить объёмы и качество подготовки программистов, математиков, компьютерных лингвистов и специалистов по обработке данных.

В октябре в России утвердили стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в беседе с НСН оценил возможность внедрения в некоторых российских вузах цифровой системы контроля успеваемости студентов на базе искусственного интеллекта.