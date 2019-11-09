Путин призвал повысить качество и объёмы подготовки специалистов по ИИ

Президент России Владимир Путин во время конференции Artificial Intelligence Journey призвал кратно увеличить объёмы и качество подготовки специалистов по искусственному интеллекту в стране.

«Системы искусственного интеллекта способны создавать только интеллектуально хорошо подготовленные люди. Нам необходимо кратно увеличить объём и качество подготовки программистов, математиков, компьютерных лингвистов, специалистов по обработке данных», — сказал глава государства.

Он добавил, что российские вузы и колледжи должны занимать лидирующие позиции в области ИИ.

«Умение работать с искусственным интеллектом, ориентироваться в этой среде должно стать обязательным требованием к любой профессии: в экономике, бизнесе, образовании, в здравоохранении и правоохранительной сфере и, конечно, на всех уровнях власти», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что нужно дать искусственному интеллекту больше данных, а также «последовательно снимать надуманные преграды для их использования». При этом он отметил важность гарантии безопасности интересов и прав граждан.

«Повторюсь, искусственный интеллект — ресурс колоссальной силы. Кто будет владеть им — я уже говорил неоднократно публично, — тот вырвется далеко вперёд, приобретёт огромное конкурентное преимущество. Неслучайно говорят, что технологическая гонка, которая уже развернулась в мире, будет самой жёсткой и бескомпромиссной в истории нашей цивилизации», — сказал российский лидер.

В начале октября Владимир Путин утвердил национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года.

В сентябре Российский фонд прямых инвестиций и правительство России договорились совместно развивать высокотехнологичную область искусственного интеллекта.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин оценил готовность российской экономики к применению технологии искусственного интеллекта.