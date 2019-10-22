Орешкин оценил готовность экономики России к применению ИИ

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил в ходе выступления на сессии московского международного форума «Открытые инновации», что российская экономика пока не готова к применению технологии искусственного интеллекта (ИИ).

«Готова ли российская экономика, готовы ли отдельные отрасли, социальная сфера, государство к применению искусственного интеллекта? Пока абсолютно нет, это диагноз, который мы видим сейчас. Именно поэтому мы сейчас уделяем так много внимания этому вопросу», — цитирует РИА Новости Орешкина.

Он напомнил, что российский лидер Владимир Путин в октябре подписал стратегию развития ИИ до 2030 года, согласно которой необходимо создать фундамент, для развития этой технологии в России и обеспечить трансформацию различных отраслей.

«Это то, над чем будем работать, чтобы этот качественный скачок с точки зрения производительности труда, с точки зрения качества жизни в нашей стране произошёл», — сообщил министр.

В июне Путин поручил правительству подготовить проект национальной стратегии развития в сфере ИИ.

Ведущий аналитик Регионального общественного центра интернет-технологий Урван Парфентьев в беседе с Nation News оценил перспективы развития искусственного интеллекта.