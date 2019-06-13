Путин дал поручение по проекту стратегии развития сферы ИИ

Российский лидер Владимир Путин поручил правительству внести проект национальной стратегии развития в сфере искусственного интеллекта (ИИ).

Об этом говорится на сайте Кремля.

«Обеспечить внесение в установленном порядке согласованного с заинтересованными органами проекта национальной стратегии развития технологий в области искусственного интеллекта Российской Федерации, а также проекта указа Президента Российской Федерации об утверждении названной стратегии», — сообщается в тексте.

Отмечается, что ответственным за выполнение этого поручения назначен премьер-министр России Дмитрий Медведев, срок — 30 июня.

Ранее Путин на встрече с инвесторами в рамках Петербургского международного экономического форума поддержал создание центра искусственного интеллекта Российским фондом прямых инвестиций.

Ведущий аналитик Регионального общественного центра интернет-технологий Урван Парфентьев в беседе с Nation News оценил перспективы развития искусственного интеллекта.