Путин поддержал создание РФПИ центра искусственного интеллекта

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Российский лидер Владимир Путин на встрече с инвесторами в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) поддержал создание центра искусственного интеллекта Российским фондом прямых инвестиций.
Путин поддержал создание РФПИ центра искусственного интеллекта
  • РИА Новости

«Он призван стать одним из важнейших элементов реализации национальной стратегии развития технологий в области искусственного интеллекта. Знаю, что наши китайские друзья проявляют к этому тоже интерес», — цитирует РИА Новости Путина.

В мае генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил о планах создания такого центра.

Ведущий аналитик Регионального общественного центра интернет-технологий Урван Парфентьев в беседе с Nation News оценил перспективы развития искусственного интеллекта.

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