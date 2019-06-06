Путин поддержал создание РФПИ центра искусственного интеллекта
- РИА Новости
«Он призван стать одним из важнейших элементов реализации национальной стратегии развития технологий в области искусственного интеллекта. Знаю, что наши китайские друзья проявляют к этому тоже интерес», — цитирует РИА Новости Путина.
В мае генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил о планах создания такого центра.
Ведущий аналитик Регионального общественного центра интернет-технологий Урван Парфентьев в беседе с Nation News оценил перспективы развития искусственного интеллекта.