Путин: монополист в искусственном интеллекте станет властелином мира

Короткая ссылка
Страна, которая сможет обеспечить монополию в области искусственного интеллекта, станет властелином мира, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию технологий в данной сфере.
Путин: монополист в искусственном интеллекте станет властелином мира
  • РИА Новости

«Уже говорил и хочу ещё раз повторить: если кто-то сможет обеспечить монополию в сфере искусственного интеллекта, последствия нам всем понятны — тот станет властелином мира», — сказал он.

По его словам, многие развитые государства уже приняли свои планы действий по развитию таких технологий.

Глава государства призвал обеспечить технологический суверенитет в этой сфере. 

Как отметил Путин, это важнейшее условие состоятельности российского бизнеса и экономики, качества жизни граждан, безопасности и обороноспособности.

Ранее российский лидер заявил, что высокотехнологичные профессии в будущем станут наиболее востребованными.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить