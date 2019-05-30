Путин: монополист в искусственном интеллекте станет властелином мира
- РИА Новости
«Уже говорил и хочу ещё раз повторить: если кто-то сможет обеспечить монополию в сфере искусственного интеллекта, последствия нам всем понятны — тот станет властелином мира», — сказал он.
По его словам, многие развитые государства уже приняли свои планы действий по развитию таких технологий.
Глава государства призвал обеспечить технологический суверенитет в этой сфере.
Как отметил Путин, это важнейшее условие состоятельности российского бизнеса и экономики, качества жизни граждан, безопасности и обороноспособности.
Ранее российский лидер заявил, что высокотехнологичные профессии в будущем станут наиболее востребованными.