Путин назвал наиболее востребованные в будущем профессии

Российский лидер Владимир Путин считает, что высокотехнологичные профессии в будущем станут наиболее востребованными.

Об этом глава государства заявил в беседе с победителями международных олимпиад в центре «Сириус», отвечая на вопрос, какие профессии будут наиболее востребованы в дальнейшем.

«Наверняка сказать нельзя, но мы сейчас ходили по залам, по новым лабораториям. Когда мы создавали эти лаборатории, мы считали, что мы создаём лаборатории, которые будут готовить специалистов по наиболее востребованным в ближайшем будущем профессиям», — цитирует РИА Новости Путина.

По его словам, речь идёт об индустрии больших чисел и их обработке, искусственном интеллекте, робототехнике, беспилотных летательных, подводных и наземных аппаратах, а также о генетике и всём, что с ней связано.

Президент отметил, что границы между отраслями знаний размываются и наибольшего результата добиваются те, кто работает на стыке наук.

Ранее Путин в разговоре с победителями олимпиад 2017—2018 учебного года назвал один из способов достижения успеха.