Эксперт рассказала о влиянии искусственного интеллекта на рынок труда

Развитие искусственного интеллекта будет способствовать перепрофилированию в ряде сфер, а также может угрожать низкооплачиваемым рабочим местам. Об этом в интервью RT на полях ПМЭФ-2019 рассказала директор по анализу данных, руководитель глобальной практики «Прикладной искусственный интеллект», Accenture Афина Каниура.

«Это будет способствовать перепрофилированию. Мы не считаем, что рабочие места будут исчезать. Мы полагаем, что искусственный интеллект будет способствовать возникновению нового поколения профессий и вместе с тем оказывать на компании давление, чтобы они пересмотрели состав и качество своих трудовых ресурсов и составили план действий для выработки у работников новых навыков», — отметила директор по анализу данных Афина Каниура.

Она также подчеркнула, что работники, осознающие ценность непрерывного обучения, получат существенное преимущество. По словам специалиста, если компании будут использовать искусственный интеллект таким образом, чтобы это по-настоящему положительно сказывалось на условиях труда, то никакой необходимости в сокращении рабочих мест не будет, поскольку для компаний появятся возможности роста.

В то же время она отметила риск сокращения рабочих мест из-за развития подобных технологий для низкооплачиваемых рабочих мест. Однако добавила, что многое зависит от эволюции технологий.

«Опасность угрожает низкооплачиваемым рабочим местам, а также таким, которые связанным с производством сырья», — подчеркнула она.

Кроме того, по словам Каниуры, на правительствах лежит огромная ответственность за сохранение рабочих мест, особенно в некоторых индустриях, где попавшим в зону риска людям может понадобиться профессиональная переподготовка.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал создание центра искусственного интеллекта Российским фондом прямых инвестиций.