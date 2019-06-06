На ПМЭФ рассказали о развитии цифровизации в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о развитии цифровизации в регионе на сессии «Партнёрство и обмен знаниями: новые источники энергии развития» в рамках Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщает телеканал «360».

«Мы поняли, что без «цифры», без упрощения экономики в таком большом регионе мы будем в аутсайдерах. И мы стали её внедрять», — заявил Воробьёв.

Он привёл данные Минэкономразвития, согласно которым в 2018 году Подмосковье заняло первое место по цифровизации. Задача региона — убирать барьеры и дальше, добавил губернатор.

Ранее Nation News сообщал, что в рамках культурной программы ПМЭФ открылась выставка «Искусственный интеллект и диалог культур».