Путин призвал поддержать стартапы в области ИИ

Президент России Владимир Путин призвал создать максимальную свободу каждому, кто запускает в стране стартапы и выводит на рынок прорывные продукты в области искусственного интеллекта (ИИ).

«Мы должны обеспечить максимальную свободу для творчества, деловой инициативы, создать лучшие условия, благоприятное, дружественное пространство для каждого, кто запускает стартапы, рискует, выводит на рынок прорывные продукты», — заявил Путин на конференции Artificial Intelligence Journey.

По его словам, такие люди должны быть уверены в своей нужности стране, в получении её поддержки и в способности достичь успеха именно в России.

Он отметил, что для этого предстоит выстроить удобный, эффективный механизм венчурного финансирования проектов, снять барьеры в технологическом регулировании, а также законодательные ограничения.

Ранее Путин призвал кратно увеличить объёмы и качество подготовки специалистов по искусственному интеллекту в стране.

В октябре стало известно об утверждении президентом национальной стратегии развития ИИ до 2030 года.

В Минэкономразвития оценили готовность экономики страны к применению технологии искусственного интеллекта.