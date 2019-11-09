Путин призвал поддержать стартапы в области ИИ

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин призвал создать максимальную свободу каждому, кто запускает в стране стартапы и выводит на рынок прорывные продукты в области искусственного интеллекта (ИИ).
Путин призвал поддержать стартапы в области ИИ
  • РИА Новости

«Мы должны обеспечить максимальную свободу для творчества, деловой инициативы, создать лучшие условия, благоприятное, дружественное пространство для каждого, кто запускает стартапы, рискует, выводит на рынок прорывные продукты», — заявил Путин на конференции Artificial Intelligence Journey.

По его словам, такие люди должны быть уверены в своей нужности стране, в получении её поддержки и в способности достичь успеха именно в России.

Он отметил, что для этого предстоит выстроить удобный, эффективный механизм венчурного финансирования проектов, снять барьеры в технологическом регулировании, а также законодательные ограничения.

Ранее Путин призвал кратно увеличить объёмы и качество подготовки специалистов по искусственному интеллекту в стране.

В октябре стало известно об утверждении президентом национальной стратегии развития ИИ до 2030 года.

В Минэкономразвития оценили готовность экономики страны к применению технологии искусственного интеллекта. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить