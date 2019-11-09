Путин призвал поддержать стартапы в области ИИ
- РИА Новости
«Мы должны обеспечить максимальную свободу для творчества, деловой инициативы, создать лучшие условия, благоприятное, дружественное пространство для каждого, кто запускает стартапы, рискует, выводит на рынок прорывные продукты», — заявил Путин на конференции Artificial Intelligence Journey.
По его словам, такие люди должны быть уверены в своей нужности стране, в получении её поддержки и в способности достичь успеха именно в России.
Он отметил, что для этого предстоит выстроить удобный, эффективный механизм венчурного финансирования проектов, снять барьеры в технологическом регулировании, а также законодательные ограничения.
Ранее Путин призвал кратно увеличить объёмы и качество подготовки специалистов по искусственному интеллекту в стране.
В октябре стало известно об утверждении президентом национальной стратегии развития ИИ до 2030 года.
В Минэкономразвития оценили готовность экономики страны к применению технологии искусственного интеллекта.