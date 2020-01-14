В Госдуме оценили возможность массовой безработицы из-за роботизации

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал RT заявление министра труда и соцзащиты России Максима Топилина, который призвал не пугать россиян «роботами и массовой безработицей».

«Конечно, рынок труда будет меняться, как это было и раньше. Будут появляться потребности в новых профессиях, будут также и невостребованные профессии. Появление робототехники и искусственного интеллекта, конечно, повлияет на рынок труда. Но этого не нужно бояться. Это естественный процесс», — сказал он.

По мнению депутата, миллионы граждан не останутся одномоментно без работы из-за того, что появились роботы.

Он также отметил, что новая парадигма образования, «когда человек должен заниматься самообразованием в течение всей жизни, — залог успеха и постоянного нахождения на рынке труда».

«Завтра не появится миллион безработных из-за роботов, это очевидно. Но многие профессии будут не востребованы. Если у человека не будет желания получать дополнительное образование для соответствия требованиям, это может привести к отсутствию к нему интереса как к работнику. Но ничего сверхъестественного произойти не может, я согласен с министром труда и соцзащиты», — заключил Нилов.

Ранее Топилин призвал не пугать россиян «роботами и массовой безработицей».

По словам министра, появление новых цифровых платформ способствует увеличению числа рабочих мест.