В Госдуме оценили возможность массовой безработицы из-за роботизации
- РИА Новости
«Конечно, рынок труда будет меняться, как это было и раньше. Будут появляться потребности в новых профессиях, будут также и невостребованные профессии. Появление робототехники и искусственного интеллекта, конечно, повлияет на рынок труда. Но этого не нужно бояться. Это естественный процесс», — сказал он.
По мнению депутата, миллионы граждан не останутся одномоментно без работы из-за того, что появились роботы.
Он также отметил, что новая парадигма образования, «когда человек должен заниматься самообразованием в течение всей жизни, — залог успеха и постоянного нахождения на рынке труда».
«Завтра не появится миллион безработных из-за роботов, это очевидно. Но многие профессии будут не востребованы. Если у человека не будет желания получать дополнительное образование для соответствия требованиям, это может привести к отсутствию к нему интереса как к работнику. Но ничего сверхъестественного произойти не может, я согласен с министром труда и соцзащиты», — заключил Нилов.
Ранее Топилин призвал не пугать россиян «роботами и массовой безработицей».
По словам министра, появление новых цифровых платформ способствует увеличению числа рабочих мест.