Министр труда и соцзащиты России Максим Топилин призвал не пугать россиян «роботами и массовой безработицей». Он отметил, что появление новых цифровых платформ способствует увеличению числа рабочих мест.

Как рассказал глава ведомства в беседе с «Российской газетой», в 2020 году безработицы из-за роботизации не ожидается.

«Рынок труда, в принципе, резко, быстро не трансформируется. Поэтому не нужно никого пугать роботами и массовой безработицей. Судите сами: в России появились новые цифровые платформы, например, YouDo, «Яндекс.Такси», «Яндекс. Еда» и другие. Количество рабочих мест только увеличилось за счёт обслуживания этих сервисов, и оно продолжает расти», — считает Топилин.

Он привёл в пример Японию, где высокий уровень роботизации и низкий уровень безработицы, несмотря на то что страна перенаселена.

«С новыми технологиями появляются новые отрасли экономики, новые ниши, меняется структура рабочих мест, но они не исчезают», — подчеркнул министр.

В октябре 2019 года российский премьер Дмитрий Медведев призвал готовиться к серьёзной переквалификации в связи с роботизацией.

При этом премьер отметил, что «за четыре столетия с момента промышленной революции» машины не смогли вытеснить людей «и, по всей вероятности, слава богу, не вытеснят».

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Дмитрий Василенко в беседе с НСН оценил перспективы роботизации труда в России.