В Совфеде оценили перспективы роботизации труда в России
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«Сокращений в ближайшие пять — десять лет, таких, что будут работать роботы, не будет», — заявил он.
По его словам, премьер-министр России Дмитрий Медведев смотрит на 10—20 лет вперёд.
«У него больше информации», — добавил сенатор.
Ранее Медведев призвал готовиться к переквалификации из-за роботизации труда.
Проректор Академии труда и социальных отношений доктор экономических наук Александр Сафонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал сообщения о том, что к 2030 году компетенции 45,5% работников в России могут потерять актуальность из-за введения роботов в эксплуатацию.