Медведев призвал готовиться к переквалификации из-за роботизации труда

Премьер России Дмитрий Медведев, выступая на форуме «Открытые инновации — 2019», заявил, что в мире происходит роботизация труда, в связи с чем необходимо готовиться к серьёзной переквалификации.

Он отметил, что в настоящее время вызовом является «трансформация рынка труда в связи с роботизацией».

«Всё новое всегда вызывает беспокойство. Я напомню, что страх перед конкуренцией с машинами ещё в XVII—XVIII веке приводил к чему? Эти машины просто рабочие старались уничтожать, чтобы не создавать себе конкурентов», — сказал он.

Но «за четыре столетия с момента промышленной революции», отметил Медведев, машины не смогли вытеснить людей «и, по всей вероятности, слава богу, не вытеснят».

«Но ещё несколько лет назад мы испытывали те же страхи, обсуждали и на нашем форуме, что будет происходить. Никто не мог дать никаких гарантий по вопросам трудоустройства, хотя сегодня учёные утверждают… что в ближайшие два года взамен исчезнувших 75 млн традиционных рабочих мест на планете появится 133 млн новых», — добавил он.

По его словам, «это внушает некоторый оптимизм».

«Эта уверенность основывается на процессах на рынке труда, которые мы наблюдаем сегодня… Понятно, что сейчас уже много роботов: в мире работает порядка двух с половиной миллионов роботов, но в основном это в отдельных странах, которые сделали для себя выбор и которые к этому технологически и финансово готовы», — указал он.

В их число председатель правительства включил Германию и Сингапур.

«Уровень занятости в этих странах высокий, но тем не менее мы всё равно должны готовится к серьёзной переквалификации людей. Надо учить специалистов, которые способны работать с технологиями автоматизации, с роботами. А низкоквалифицированный труд... понятно, что он должен отходить в конечном счёте к роботам, а люди должны обладать так называемыми мягкими навыками, то есть креативным мышлением, способностью оперативно решать проблемы — и, наверное, в этом самая большая сложность. Это требует, в свою очередь, изменений в системе образования», — подчеркнул он.

Ранее опубликованное исследование РАНХиГС показало, что к 2030 году компетенции 45,5% работников в России могут потерять актуальность из-за введения роботов в эксплуатацию.

Глава представительства Университета сингулярности в Москве Евгений Кузнецов также отмечал, что в будущем в России благодаря общемировой тенденции к роботизации экономики и бизнеса могут исчезнуть профессии водителя и продавца.