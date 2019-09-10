Более 20 млн россиян будут подвержены риску автоматизации к 2030 году

Российские исследователи предположили, что к 2030 году компетенции 45,5% работников в России могут потерять актуальность из-за введения роботов в эксплуатацию. Об этом пишет газета «Известия».

Как считают в РАНХиГС, оценка касается только официально трудоустроенных граждан.

В сообщении газеты говорится, что «рискам цифровизации и автоматизации» могут быть подвержены 20,1 млн человек, а решить эту проблемы, вероятно, можно будет с помощью введения налога на роботов.

«Правильно говорить именно о подверженности автоматизации. Но то, что ты подвержен (то есть потенциально можешь быть заменен с учётом технологий), ни в коей мере не означает, что тебя заменят завтра», — подчеркнул в беседе с изданием врио заведующего лабораторией исследований проблем предпринимательства РАНХиГС Степан Земцов.

В январе сообщалось, что в ближайшем будущем в России благодаря общемировой тенденции к роботизации экономики и бизнеса могут исчезнуть профессии водителя и продавца.