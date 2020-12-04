Путин: искусственный интеллект не заменит человека

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Президент России Владимир Путин заявил, что искусственный интеллект никогда не заменит человека. Об этом он сказал в ходе пленарного заседания международной онлайн-конференции по искусственному интеллекту AI Journey.
Путин: искусственный интеллект не заменит человека
  • РИА Новости

«Искусственный интеллект никогда не заменит человека. Да, искусственный интеллект, машины будут контролировать человека в значительной степени, так же как и многие другие современные средства технические, но человек должен в конечном счёте контролировать эти машины», — отметил президент. 

Путин добавил, что при этом искусственный интеллект становится верным помощником, открывающим, безусловно, новые горизонты для реализации целого ряда задач, которые стоят перед человечеством.

RT ведёт прямую трансляцию пленарного заседания с участием президента. 

Ранее Путин заявил о важности развития нанотехнологий, отметив, что без этого у российской экономики нет будущего.

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