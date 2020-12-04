Путин сообщил о предстоящей цифровой трансформации в России

Президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшие десятилетия в стране предстоит провести цифровую трансформацию.

Об этом он сказал в ходе пленарного заседания международной онлайн-конференции по искусственному интеллекту AI Journey.

«В наступающие десятилетия нам предстоит провести цифровую трансформацию всей России, повсеместно внедрить технологии искусственного интеллекта, анализа больших данных», — отметил он.

Путин отметил, что в реализации этих замыслов необходимо использовать суверенные технологические заделы, нужно использовать разработки отечественных инновационных компаний и стартапов.

По его словам, миллиарды рублей будут направлены только на цифровую трансформацию государственного управления и перевод в электронный формат государственных услуг, большинство из которых будут оказываться автоматически, по факту возникновения определённой жизненной ситуации у человека.

Также Путин заявил, что искусственный интеллект никогда не заменит человека.

RT ведёт прямую трансляцию пленарного заседания с участием президента.