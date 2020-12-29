Эксперт рассказала о планах по развитию платформы «Российская электронная школа»

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Руководитель Федерального института цифровой трансформации в сфере образования, экс-замминистра Минцифры Людмила Бокова рассказала о планах по развитию платформы «Российская электронная школа» (РЭШ).
Эксперт рассказала о планах по развитию платформы «Российская электронная школа»
  • © РИА Новости / Александр Кряжев

«В ходе первой волны пандемии РЭШ стала ведущей образовательной платформой, мы фиксировали более 2,3 млн пользователей в день. Могу сказать с уверенностью: «Российская электронная школа» действительно стала точкой опоры для многих образовательных организаций как у нас в стране, так и за рубежом», — заявила она в беседе с ФАН.

По её словам, в настоящее время площадку дорабатывают, чтобы не только фиксировать ученика как пользователя платформы, но чтобы там появилась ещё и «школа», чтобы учебное заведение могло пользоваться контентом.

Как отметила Бокова, также появилась потребность сделать новую функцию — «администратор школы». Речь идёт о так называемом доверенном лице учебного заведения, которое от имени и по поручению школы определяет, в каком формате и в каком классе использовать тот или иной контент.

Ранее член комитета Госдумы по образованию и науке Гаджимет Сафаралиев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с работой школ в пандемию.

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