Биометрию в общественном транспорте планируют внедрить к 2024 году

Биометрию во всех видах общественного транспорта планируют внедрить к 2024 году. Об этом заявил глава Минтранса России Виталий Савельев.

«Мы собираемся к 2024 году в России уже создать возможность по биометрии, как по паспорту, вы будете пользоваться во всех общественных видах транспорта. По вашему лицу будут сканировать, будут узнавать, что это вы», — приводит ТАСС его слова на марафоне «Новое Знание».

Ранее Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России сообщило, что планирует запустить Единую биометрическую систему в нескольких аэропортах страны.