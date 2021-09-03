Биометрию в общественном транспорте планируют внедрить к 2024 году

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Биометрию во всех видах общественного транспорта планируют внедрить к 2024 году. Об этом заявил глава Минтранса России Виталий Савельев.
Биометрию в общественном транспорте планируют внедрить к 2024 году
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

«Мы собираемся к 2024 году в России уже создать возможность по биометрии, как по паспорту, вы будете пользоваться во всех общественных видах транспорта. По вашему лицу будут сканировать, будут узнавать, что это вы», — приводит ТАСС его слова на марафоне «Новое Знание».

Ранее Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России сообщило, что планирует запустить Единую биометрическую систему в нескольких аэропортах страны

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