В метро Москвы планируют запустить оплату проезда по системе Face Pay

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До конца года на всех станциях метрополитена Москвы планируют ввести способ оплаты проезда с помощью лица — Face Pay, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

«До конца года мы хотим запустить Face Pay на всех без исключения станциях», — приводит агентство слова Ликсутов.

Он отметил, что уже несколько месяцев тестирование системы Face Pay проходит на нескольких станциях столичного метрополитена.

«Участвуют наши сотрудники и партнёры сервиса, которые стали участниками тестовых фокус-групп. Они оставили свои биометрические данные, привязали банковскую карту, и при проходе через турникет деньги с карты списываются», — пояснил заммэра по вопросам транспорта.

Он уточнил, что при распознавании лица, система в течение полторы секунды списывает деньги с карты «Тройка» или банковской карты и разрешает вход.

По словам Ликсутова, Face Pay станет ещё одним удобным сервисом для пассажиров, но не перейдёт в обязательный.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о развитии подземного и наземного метро российской столицы.

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