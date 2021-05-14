В метро Москвы планируют запустить оплату проезда по системе Face Pay
«До конца года мы хотим запустить Face Pay на всех без исключения станциях», — приводит агентство слова Ликсутов.
Он отметил, что уже несколько месяцев тестирование системы Face Pay проходит на нескольких станциях столичного метрополитена.
«Участвуют наши сотрудники и партнёры сервиса, которые стали участниками тестовых фокус-групп. Они оставили свои биометрические данные, привязали банковскую карту, и при проходе через турникет деньги с карты списываются», — пояснил заммэра по вопросам транспорта.
Он уточнил, что при распознавании лица, система в течение полторы секунды списывает деньги с карты «Тройка» или банковской карты и разрешает вход.
По словам Ликсутова, Face Pay станет ещё одним удобным сервисом для пассажиров, но не перейдёт в обязательный.
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