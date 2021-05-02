Собянин рассказал о развитии подземного и наземного метро Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о развитии подземного и наземного метро российской столицы.

Об этом говорится в личном блоге Собянина.

«Что происходило последние 10—15 лет? Метрополитен практически перестал строиться, строили по две-три станции в год максимум», — сказал он.

По его словам, сложилась ситуация, при которой метро стало неудобным и некомфортным видом транспорта и пришлось всё переосмысливать.

«Тогда мы задумали сделать новые пересадочные контуры метро. Начали с самого лёгкого — с МЦК. Проект существовал с прошлого века, но никто к нему подступиться не мог, не хотел», — пояснил Собянин.

Как он отметил, в итоге властям удалось договориться с РЖД о реализации проекта.

«Мы его построили, огромное кольцо. Часть под землю ушло, но в основном это по земле. Получилось с огромным количеством пересадок на другие линии метрополитена и железной дороги. Многие радиальные направления, которые приходились на Кольцевую, разгрузились на 10—15%. Не скажу, что там всё здорово стало, но мы снизили давление на центр города», — указал мэр Москвы.

Чтобы ещё больше разгрузить город, по словам Собянина, было принято решение построить Большую кольцевую линию (БКЛ).

«Второе сердце Москвы. Самое большое подземное кольцо в мире. Больше нет нигде... 70 км, по-моему. Больше 30 станций метрополитена», — добавил он.

Собянин отметил, что часть линии уже построена и введена в эксплуатацию.

«В этом году будет как минимум ещё десять станций введено. Я надеюсь, что в 2022 году или в начале 2023 года всё это гигантское кольцо будет запущено», — заключил он.

Ранее Собянин рассказал о развитии наземного транспорта в Москве.