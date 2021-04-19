Собянин рассказал о развитии системы наземного транспорта в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о развитии наземного транспорта в Москве.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на личный блог мэра столицы.

В 2015 году в Москве начали менять маршрутную сеть. С перевозчиками заключили контракты, теперь их транспорт регулярно проверяют. В 2021 году планируется перезаключить контракты. В столице организуют таксовое расписание, у водителей появится форменная одежда, оплатить проезд можно будет банковской картой, а сидячих мест станет больше, подчеркнул Сергей Собянин.

В Москве организовали выделенные полосы. Подобное решение позволило увеличить скорость автобусов в 1,5—2 раза, уточнил мэр. В настоящее время в столице 380 км выделенных полос, по которым ежедневно проезжают 4,2 млн пассажиров.

Сергей Собянин отметил, что в 2010 году Москва закупила 9 тыс. современных автобусов, из-за чего столичный автобусный парк стал самым молодым в Европе. В столице также работают 600 электробусов, а к 2022 году в Москве появятся электробусы-гармошки.

В марте телеканал «360» сообщал, что поездки в автобусах Подмосковья оплатили по карте «Тройка» свыше 112 тыс. раз. Она начала работать в регионе c 1 февраля.