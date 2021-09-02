В ряде аэропортов России запустят регистрацию через биометрическую систему

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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России планирует запустить Единую биометрическую систему (ЕБС) в нескольких аэропортах страны. Об этом сообщил глава ведомства Максут Шадаев.
В ряде аэропортов России запустят регистрацию через биометрическую систему
  • Reuters

«В следующем году (россияне. — RT) смогут (регистрироваться. — RT). Сейчас с аэропортами идёт проработка «пилотов» по запуску. Нужно будет установить оборудование, датчики, считыватели», — цитирует Интерфакс Шадаева.

Министр уточнил, что пока полноценную работу ЕБС планируется запустить лишь в нескольких аэропортах страны.

Ранее в Минцифры разработали проект постановления правительства, который должен определять случаи осуществления сбора и обработки биометрических данных, используемых для идентификации в информационных системах организаций, — к таким случаям относится идентификация водителей такси и каршеринга.

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