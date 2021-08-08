В России предложили разрешить сбор биометрии для идентификации ряда лиц

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В Минцифры разработали проект постановления правительства, который должен определять случаи осуществления сбора и обработки биометрических данных, используемых для идентификации в информационных системах организаций — к таким случаям относится идентификация водителей такси и каршеринга.

Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

«Случаями осуществления сбора и обработки используемых для идентификации либо идентификации и аутентификации биометрических персональных данных в информационных системах организаций... являются: идентификация водителей легкового такси; идентификация водителей транспортных средств, предоставленных в краткосрочную (до 24 часов) аренду... (каршеринг)», — говорится в тексте проекта постановления правительства.

Другими случаями для сбора соответствующих данных в ведомстве предложили обеспечить доступ на территорию организаций, в частности, финансового рынка, которые имеют «системы контроля и управления доступом на территории данных организаций» и участие в «собрании участников гражданского-правового сообщества».

В январе в Минцифры рассказали о намерении провести эксперимент по использованию мобильного приложения с QR-кодами вместо традиционных документов. 

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