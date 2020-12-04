Путин объяснил, почему искусственный интеллект не заменит президента

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос виртуального ассистента Сбера Афины о том, сможет ли искусственный интеллект заменить главу государства.

«Надеюсь, что нет... Во всяком случае пока», — сказал российский лидер.

Как объяснил Путин, в самом названии искусственного интеллекта заложено то, что он ненастоящий.

«Президент Токаев уже сказал о высших источниках происхождения человека. У всего искусственного, в том числе у искусственного интеллекта, нет сердца, души. Нет чувства сострадания и совести», — сказал глава государства.

По его мнению, все эти компоненты чрезвычайно важны для людей, которых граждане наделяют особыми полномочиями в принятии и реализации решений, идущих на благо страны.

«Иногда, я это знаю по своему собственному опыту... приходится принимать, казалось бы, не совсем рациональные решения, а их нужно принимать, исходя из истории, культуры, текущей практики, устремлений и ожиданий граждан страны. Эти решения для социальной сферы иногда кажутся нерациональными, в области, скажем, пенсионного обеспечения, здравоохранения, в других сферах жизнедеятельности человека», — рассказал президент.

При этом для президента-человека такие решения кажутся обоснованными, потому что он принимает их не в интересах машин, а в интересах живых людей, добавил Путин.

Он уточнил, что искусственный интеллект может быть помощником президента и любого человека.

«Пока машина, искусственный интеллект заменить главу государства всё-таки не сможет», — подытожил Путин во время пленарного заседания международной онлайн-конференции по искусственному интеллекту AI Journey.

Ранее президент заявил, что в ближайшие десятилетия в России предстоит провести цифровую трансформацию.