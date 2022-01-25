«На мой взгляд, нужно регулировать»: директор департамента Минфина выступил против запрета криптовалют в России

Директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков выступил против предложенного Центробанком запрета криптовалют в стране. Он отметил, что считает необходимым ввести регулирование рынка цифровых активов. Предполагается, что это может повысить прозрачность операций, защитить граждан от высоких рисков и обеспечить дальнейшее развитие технологий. При этом в ЦБ указывают, что распространение криптовалют создаёт существенные угрозы. Какие инициативы могут быть применены для регулирования криптовалютной отрасли — в материале RT.

В Минфине России выступают за регулирование рынка криптовалют. Об этом во вторник, 25 января, заявил директор департамента финансовой политики ведомства Иван Чебесков. По его мнению, не стоит запрещать высокотехнологичную индустрию, которая активно развивается в других государствах.

«Первое, что нужно сделать, — защищать интересы наших граждан, потребителей этих услуг, тех, кто покупает эти активы или использует криптовалюту в каких-то других технологических решениях. В этой связи, конечно, на мой взгляд, нужно регулировать, а не запрещать», — рассказал Чебесков во время конференции «Криптоактивы: что вы хотели знать о регулировании, но боялись спросить».

По его мнению, регулирование поможет обеспечить прозрачность рынка и тем самым защитить граждан от рисков криптовалютной отрасли.

Более того, по словам Чебескова, сейчас важно заниматься развитием технологии блокчейн и иметь компетенции в данной области. Это, в свою очередь, позволит избежать оттока соответствующих специалистов за рубеж.

«Надо дать возможность этим технологиям развиваться. В этой связи Министерство финансов активно участвует в проработке законодательных инициатив с точки зрения регулирования этого рынка. У нас есть подготовленная концепция регулирования, которую мы обсуждаем внутри Минфина, и сейчас её направили в аппарат правительства», — добавил Иван Чебесков.

Также на russian.rt.com Цифровой контроль: почему Центробанк предложил запретить выпуск, майнинг и обмен криптовалют в России

Ранее Центробанк анонсировал возможные меры по ужесточению регулирования рынка криптовалют в России. В частности, регулятор предложил ввести полный запрет на майнинг, выпуск и обмен цифровых денег, а также блокировать любые сделки с электронными монетами с использованием финансовой инфраструктуры страны. Помимо этого, в ЦБ считают необходимым запретить банкам вкладывать свои средства в криптовалюту.

За покупки в цифровых деньгах и за нарушение других запретов регулятор предлагает ввести ответственность для россиян и российских юридических лиц в виде штрафов. Как объяснили свою инициативу в ЦБ, распространение криптовалют создаёт существенные угрозы для благосостояния людей и стабильности финансовой системы страны.

«Есть риски потерять свои средства. Напомним про такой кейс, который связан с валютным кредитованием... эпизод был очень широким, и государству пришлось оказывать поддержку этим людям. Поэтому наши меры, которые мы предлагаем, ориентированы как раз на то, чтобы не допустить вложения (в криптовалюты. — RT) со стороны массовых инвесторов», — заявила во вторник директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.

По некоторым данным, ежегодно объём совершаемых россиянами сделок с криптовалютой составляет около $5 млрд, а доля россиян на некоторых криптобиржах превышает 14%. Более того, в августе 2021 года Россия вышла на третье место в мире по объёму майнинга биткоина. Об этом говорится в материалах ЦБ.

РИА Новости

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«Нельзя отрицать, что немалая часть криптовалютных операций осуществляется с преступными намерениями. Задача государства — этому противодействовать. В то же время легальные транзакции, равно как и майнинг, могут быть встроены в экономику и, например, облагаться налогом», — отметил в беседе с RT зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

Похожей точки зрения придерживается вице-президент Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна (РАКИБ) Валерий Романюк. По его словам, введение полного запрета на использование криптовалют рискует обернуться перетоком операций и значительных объёмов денег в зарубежные юрисдикции.

«Введение запретов может отрезать от индустрии не только тех, кто пытается спекулировать и торговать криптовалютами, но и целые компании и команды разработчиков, которые вырабатывают новые решения в области блокчейн-технологий и криптозащиты. Нужно оставить им возможность пробовать, хоть и в ограниченном варианте — под присмотром регулятора. В противном случае развитие технологий замедлится, а потом придётся кусать локти», — добавил Романюк в разговоре с RT.

Как полагает аналитик EXANTE Владимир Ананьев, в рамках регулирования отрасли некоторые криптовалютные биржи могут получить лицензированный статус с возможностью применения к ним российского законодательства. В результате от операций можно будет оградить неквалифицированных инвесторов, а сделки станут прозрачными, что необходимо для налогообложения.