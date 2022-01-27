«В ближайшее время провести дискуссию»: Путин поручил правительству и ЦБ прийти к единому мнению по криптовалютам

Владимир Путин поручил правительству и Центробанку прийти к единому мнению в отношении криптовалют. Как отметил глава государства, эксперты ЦБ видят определённые риски в распространении цифровых денег, угрожающие гражданам. В то же время, согласно оценке президента, Россия обладает конкурентными преимуществами в криптовалютной сфере. По мнению специалистов Минфина, полный запрет электронных активов в стране может негативно сказаться на экономике, поэтому необходимо ввести регулирование отрасли. На этом фоне глава государства попросил кабмин и ЦБ в ближайшее время провести соответствующую дискуссию и доложить от результатах. Представители крипто- и инвестсообщества заявили RT, что отрасль нужно регулировать, а не запрещать, а также указали на возможности России в майнинге.

Правительству России и Центробанку необходимо прийти к консенсусу в отношении регулирования рынка криптовалют. Об этом в среду, 26 января, заявил президент страны Владимир Путин во время совещания с членами кабмина.

«Я бы просил и правительство России, и Центральный банк в ходе дискуссии прийти к какому-то единому мнению и просил бы вас эту дискуссию в ближайшее время провести, а потом сообщить о тех результатах, которые в ходе этой дискуссии будут достигнуты», — поручил глава государства.

По его словам, вопрос регулирования рынка цифровых денег сейчас находится в центре внимания. При этом российский лидер отметил, что знаком с дискуссией, которая идёт на этот счёт.

Как подчеркнул президент, Центробанк не стоит на пути технического прогресса и сам предпринимает необходимые усилия для того, чтобы «внедрять новейшие технологии в эту сферу деятельности». В то же время эксперты ЦБ видят риски распространения криптовалют, прежде всего для граждан страны, добавил Путин.

«Хотя, конечно, есть у нас здесь и определённые конкурентные преимущества, особенно в так называемом майнинге. Имею в виду профицит электроэнергии и хорошо подготовленные имеющиеся в стране кадры», — рассказал Владимир Путин.

Ранее Центробанк анонсировал возможные меры по ужесточению регулирования рынка криптовалют в России. В частности, регулятор предложил ввести полный запрет на майнинг, выпуск и обмен цифровых денег, а также блокировать любые сделки с электронными монетами с использованием финансовой инфраструктуры страны. Помимо этого, в ЦБ считают необходимым запретить банкам вкладывать свои средства в криптовалюту.

За покупки в цифровых деньгах и за нарушение других запретов регулятор предлагает ввести ответственность для россиян и российских юридических лиц в виде штрафов. Как объяснили свою инициативу в ЦБ, криптовалютная отрасль создаёт существенные угрозы для благосостояния людей и финансовой системы страны. Одновременно в Банке России отметили высокие риски расширения нелегальной деятельности с использованием цифровых денег.

В Минфине при этом выступили против запрета криптовалют в стране. Как заявлял директор департамента финансовой политики ведомства Иван Чебесков, необходимо обеспечить регулирование отрасли и заниматься развитием технологии блокчейн. Это, по его мнению, поможет обеспечить прозрачность рынка, защитить граждан от рисков, а также избежать оттока специалистов за рубеж.

«Надо дать возможность этим технологиям развиваться. В этой связи Министерство финансов активно участвует в проработке законодательных инициатив с точки зрения регулирования этого рынка. У нас есть подготовленная концепция регулирования, которую мы обсуждаем внутри Минфина, и сейчас её направили в аппарат правительства», — заявлял Чебесков.

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Примечательно, что Россия является одним из ведущих игроков на глобальном рынке криптовалют. По данным ЦБ, ежегодно объём совершаемых россиянами сделок с цифровыми активами составляет около $5 млрд, а доля россиян на некоторых криптобиржах превышает 14%. Более того, в августе 2021 года Россия вышла на третье место в мире по объёму майнинга биткоина, а на долю страны сегодня приходится 11,23% вычислительных мощностей.

«Теперь Центробанк предлагает полностью запретить криптоотрасль в стране и проводить сделки с электронными монетами только в иностранных юрисдикциях. То есть ЦБ, по сути, принуждает бизнес уходить за рубеж, а это означает потерю дополнительных налоговых отчислений в бюджет и рабочих мест», — рассказал RT президент Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин.

«Определённые ограничения, конечно, нужны, но полностью запрещать отрасль нельзя. Нужно именно регулирование. Глава государства это прекрасно понимает и поэтому, как и мы, выступает за диалог», — подчеркнул он.

Цифровые перспективы

По словам Припачкина, в Госдуме уже создана специальная рабочая группа по обсуждению темы криптовалют. На этом фоне, как полагает специалист, в обозримой перспективе вопрос всё же будет решён с учётом мнений всех сторон.

«Мы считаем, что индустрия должна развиваться исходя из иностранного опыта, который уже доказал свою эффективность. В частности, у спецслужб есть механизм по контролю сферы. Например, у Росфинмониторинга имеется так называемый прозрачный блокчейн, с помощью которого можно контролировать ситуацию и не допустить противоправных действий», — отметил Юрий Припачкин.

Как предположил в разговоре с RT аналитик EXANTE Владимир Ананьев, Россия может вывести майнинг в правовое поле. В случае принятия соответствующего законодательства страна способна стать «точкой притяжения» для майнеров со всего мира за счёт относительно недорогой электроэнергии. Это, в свою очередь, должно положительно отразиться на пополнении региональных бюджетов, считает эксперт.

По его словам, расплачиваться криптовалютой за товары и услуги в России в любом случае будет нельзя. Как подчеркнул специалист, рубль остаётся единственной законной денежной единицей в стране, и введение криптовалютного регулирования не сможет на это повлиять.

«Вопрос в том, что в конечном итоге решат с переводами в адрес криптобирж. Получение криптобиржами некоего лицензированного статуса даст шанс на применение к ним российского законодательства: можно будет, с одной стороны, договариваться о том, чтобы биржи оградили неквалифицированных инвесторов от производных инструментов, а с другой — получить от бирж прозрачность, необходимую для налогообложения», — заключил Ананьев.