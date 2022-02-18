Легализация или запрет: почему Минфин и Центробанк разошлись во мнениях относительно рынка криптовалют

Банк России подготовил законопроекты о запрете выпуска и оборота криптовалют в стране. Как сообщают источники, за нарушение требований регулятор предлагает ввести административные штрафы до 1 млн рублей. Также в ЦБ считают необходимым запретить рекламу электронных активов, а банкам — владеть частными цифровыми деньгами. Минфин при этом, напротив, выступает за регулирование рынка и легализацию криптовалют в России. По словам главы ведомства Антона Силуанова, в министерстве сейчас изучают вопрос налогообложения отрасли. К какому решению могут прийти власти в конечном итоге — в материале RT.

Центробанк подготовил законопроекты о введении в России жёстких ограничений в отношении рынка криптовалют. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

По данным агентства, в ЦБ предлагают запретить выпуск и оборот частных цифровых валют на территории страны, а за невыполнение этих требований — установить административные штрафы. Для физических лиц сумма может составить от 300 тыс. до 500 тыс. рублей, а для юридических — от 700 тыс. до 1 млн рублей.

Помимо этого, Банк России считает необходимым установить запрет на распространение информации об организации выпуска и обращения криптовалют. Одновременно предлагается запретить банкам и участникам финансового рынка владеть частными цифровыми деньгами.

ЦБ также выступает за введение ответственности при нарушении запрета на приём платежей в частной цифровой валюте. В этом случае размер штрафа для физлиц может составить от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, а для юрлиц — от 700 тыс. до 1 млн рублей.

Более того, Центробанк предлагает закрепить за собой полномочия по возбуждению и рассмотрению дел об административных правонарушениях, если участники рынка не соблюдают требования регулятора. Как ранее объясняла председатель Банка России Эльвира Набиуллина, в ЦБ видят существенные риски в распространении криптовалют.

«Мы видим значимые угрозы в расширении, в развитии рынка криптовалют как для благосостояния граждан, так и для денежного обращения, для финансовой стабильности. Видим тут же и риски с лёгкой возможностью использования криптовалют для нелегальных операций», — заявила Набиуллина на пресс-конференции 11 февраля.

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© Фото предоставлено пресс-службой нижней палаты парламента

При этом в Министерстве финансов России придерживаются обратной точки зрения. Так, по словам главы ведомства Антона Силуанова, Минфин выступает за регулирование рынка криптовалют и легализацию цифровых активов в стране.

«Криптовалюта — это порождение интернета. И если мы хотим запретить криптовалюты, то надо запрещать интернет… Мы считаем, что легализация всегда лучше, чем запрет, который легко обходится», — рассказал министр в эфире в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, для защиты прав граждан Минфин предлагает разделить инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных. Кроме того, ведомство выступает за введение обязательной идентификации покупателей криптовалют.

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«Сегодня есть люди, которые хотят просто заработать, вкладывая свои сбережения в криптовалюту, а есть люди, которые хотят совершать какие-то серые или тёмные операции, используя криптовалюту. Так вот идентификация людей и операций позволит нам чётко идентифицировать, где белое поле, где серое», — подчеркнул министр.

В настоящий момент Минфин обсуждает вопрос налогообложения криптоактивов в России и при этом изучает опыт других стран, добавил Силуанов. По его мнению, текущие разногласия между министерством и ЦБ в конечном итоге удастся урегулировать, а законопроект о регулировании цифровых валют может быть принят уже в 2022 году.

«Мы должны пройти несколько этапов: всё-таки принять согласованное решение внутри правительства и Центрального банка, внести законопроект в парламент. Надеюсь, что в лучшем раскладе это может быть принятие в весеннюю сессию. Если будут более широкие дебаты по этому законопроекту — надеюсь, что до конца года мы смогли бы принять этот законопроект», — отметил Антон Силуанов.

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Напомним, что запретительные меры в отношении рынка криптовалют Центробанк анонсировал ещё в конце января. Жёсткая позиция регулятора не нашла поддержки в правительстве и Минфине. На этом фоне во время совещания 26 января президент России Владимир Путин поручил кабмину вместе с ЦБ всё же прийти к консенсусу.

Как подчеркнул президент, Банк России прилагает необходимые усилия для того, чтобы «внедрять новейшие технологии в эту сферу деятельности». В то же время глава государства обратил внимание и на обозначенные регулятором проблемы.

«По мнению экспертов Центрального банка, расширение этого вида деятельности несёт в себе определённые риски, и прежде всего для граждан страны, учитывая большую волатильность и некоторые другие составляющие этой темы. Хотя, конечно, есть у нас здесь и определённые конкурентные преимущества, особенно в так называемом майнинге. Имею в виду профицит электроэнергии и хорошо подготовленные имеющиеся в стране кадры», — отметил Путин.

8 февраля правительство России утвердило концепцию законодательного регулирования криптовалют. Согласно документу, в финансовую систему страны планируется внедрить механизм оборота цифровых активов и обеспечить контроль за денежными потоками. Также планируется утвердить требования по лицензированию криптовалютных бирж, а участникам рынка нужно будет информировать граждан о повышенных рисках операций с электронным деньгами.

Тема для обсуждения

Отметим, что сегодня Россия является одним из ведущих игроков на глобальном рынке криптовалют. По некоторым данным, ежегодно объём совершаемых россиянами сделок с цифровыми активами составляет около $5 млрд, а доля россиян на некоторых криптобиржах превышает 14%.

В настоящий момент гражданами страны открыто более 12 млн криптовалютных кошельков с общим объёмом средств на сумму 2 трлн рублей. Кроме того, в августе 2021 года Россия вышла на третье место в мире по объёму майнинга биткоина.

«На сегодняшний день операции с криптовалютами в России не запрещены, но отрасль не облагается налогами, а значит находится в серой зоне. Поэтому, конечно, правительство заинтересовано в том, чтобы вывести этот сектор из тени и получить новую налогооблагаемую базу», — отметил в беседе с RT президент Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин.

По его мнению, регулировать операции с криптовалютами можно по аналогии с фондовым рынком. Так, проводить транзакции смогут уполномоченные банки, а клиентам необходимо будет пройти процедуру идентификации, завести личный кабинет и открыть криптокошелёк. При этом разница между ценой покупки и продажи цифровой валюты будет облагаться налогом.

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Минфин выступает и за легализацию майнинга в России. По мнению Антона Силуанова, данному виду экономической деятельности необходимо присвоить свой код. Помимо поступления дополнительных средств в бюджет, такое решение будет способствовать развитию технологий в стране, считает ведущий аналитик EXANTE Янис Кивкулис.

«Россия в силу климата очень удобная страна для майнинга. При разумном подходе к легализации отрасли майнинг может стать хорошей статьёй для пополнения бюджета, внеся свой вклад в развитие технологической сферы экономики. Кроме того, майнинг может использоваться не только для добычи криптовалют, но и для отопления зданий, теплиц или других помещений. В такой холодной стране как Россия это могло быть востребованной функцией», — добавил специалист.

По словам Юрия Припачкина, на сегодняшний день в Госдуме уже создана рабочая группа для подготовки законодательства по регулированию криптовалют. Как отмечает эксперт, предложенные Минфином инициативы позволяют минимизировать риски для граждан и финансовой системы страны. На этом фоне компромисс между министерством и ЦБ может быть достигнут уже в ближайшее время, не исключает специалист.

«Принципиальное решение должно быть принято в течение месяца, даже может быть до конца февраля. После этого будет подготовлен законопроект, на что, естественно, потребуется некоторое время. Сейчас идут дискуссии о том, чтобы уже с 1 января 2023 года индустрия полностью заработала в легальном поле», — полагает Припачкин.