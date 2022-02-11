«Обсуждение только предстоит»: о чём правительство и Центробанк могут договориться в отношении криптовалют

Банк России намерен обсудить с правительством вопрос регулирования криптовалют. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, регулятор постарается убедить кабмин в своих аргументах о возможных рисках цифровых денег. Правительство, в свою очередь, выступает за регулирование отрасли, поскольку это позволит вывести из тени индустрию цифровых валют. Какой из подходов может стать оптимальным для экономики — в материале RT.

Банк России постарается убедить правительство в своих аргументах по вопросу регулирования криптовалют. Об этом в пятницу, 11 февраля, на пресс-конференции заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

По её словам, представленные ранее Центробанком и Минфином подходы в отношении цифровых денег позволяют сделать дальнейшее обсуждение темы более прозрачным.

«Обсуждение только предстоит… Я рассчитываю на то, что мы проведём конструктивно эту дискуссию, понятную для общества, для того чтобы все могли высказать свои позиции и аргументы», — добавила глава ЦБ.

Набиуллина напомнила, что в Центробанке видят угрозы в расширении и развитии рынка криптовалют для благосостояния граждан, денежного обращения и финансовой стабильности России. В свою очередь, представленные правительством инициативы пока не позволяют устранить эти риски, считает председатель регулятора.

«Концепция Минфина говорит о некоторых плюсах от легализации криптовалют, и эта аргументация нас смущает. Мы будем обсуждать это. Но ещё больше смущает то, что на те риски, на которые мы указываем, концепция Минфина пока не отвечает», — подчеркнула Эльвира Набиуллина.

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Напомним, в конце января Центробанк анонсировал возможные меры по ужесточению регулирования рынка криптовалют в России. В частности, речь идёт о полном запрете майнинга, выпуска и обмена цифровых денег. Помимо этого, ЦБ предложил блокировать любые сделки с электронными монетами с использованием финансовой инфраструктуры страны, а также запретить банкам вкладывать свои средства в криптовалюту.

В Минфине при этом не поддержали жёсткую позицию ЦБ и, напротив, выступили за регулирование рынка криптовалют, а также развитие технологии блокчейн. Этот подход, по мнению экспертов ведомства, должен обеспечить прозрачность рынка и тем самым защитить граждан от возможных рисков.

На совещании 26 января президент России Владимир Путин поручил правительству вместе с Центробанком прийти к консенсусу в отношении рынка криптовалют.

Как подчеркнул президент, Банк России прилагает необходимые усилия для того, чтобы «внедрять новейшие технологии в эту сферу деятельности». В то же время глава государства обратил внимание и на обозначенные регулятором проблемы.

«По мнению экспертов Центрального банка, расширение этого вида деятельности несёт в себе определённые риски, и прежде всего для граждан страны, учитывая большую волатильность и некоторые другие составляющие этой темы. Хотя, конечно, есть у нас здесь и определённые конкурентные преимущества, особенно в так называемом майнинге. Имею в виду профицит электроэнергии и хорошо подготовленные имеющиеся в стране кадры», — отметил Путин.

РИА Новости

8 февраля правительство России утвердило концепцию законодательного регулирования криптовалют. Согласно документу, в финансовую систему страны планируется внедрить механизм оборота цифровых активов и обеспечить контроль за денежными потоками. В свою очередь, для защиты прав граждан предлагается разделить инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных, а также утвердить требования по лицензированию криптовалютных бирж.

Торговые площадки обязаны будут иметь финансовые подушки безопасности. При этом участникам рынка нужно будет информировать граждан о повышенных рисках операций с криптовалютами.

«Реализация концепции обеспечит создание необходимой нормативной правовой базы, позволит вывести из тени индустрию цифровых валют и создать возможность осуществления легальной предпринимательской деятельности», — считают в правительстве.

Путь к компромиссу

Предложенный правительством план регулирования отрасли содержит взвешенную позицию, считает президент Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин. По его словам, концепция была создана с участием разных сторон и позволит криптовалютной отрасли сохранить лидирующие позиции в цифровой экономике.

В результате, по словам эксперта, в России появится новая индустрия, которая будет приносить налоги и создавать рабочие места. В то же время квалифицированным специалистам отрасли не придётся уезжать за рубеж, подчеркнул специалист.

«Если брать за основу концепцию запрета, то рынок не исчезнет, а просто уйдёт в тень. Так было, например, в СССР, когда запрещали использование доллара при расчётах, но валюта всё равно ходила в обращении, пусть и незаконно. К тому же с технической точки зрения осуществить план ЦБ по запрету криптовалют фактически невозможно», — отметил Юрий Припачкин.

Похожую точку зрения в беседе с RT выразил и аналитик EXANTE Владимир Ананьев. По его словам, в случае ухода криптовалютной отрасли в серую зону в России начнут процветать уклонение от налогов и нелегальные операции.

Как отметил аналитик, концепция правительства полностью учитывает интересы государства и криптосообщества. Более того, кабмин уже идёт на компромисс с ЦБ и поддерживает позицию регулятора относительно того, что криптовалюты в России не должны быть средством платежа.

«ЦБ говорит о рисках потери средств в криптовалюте. Это действительно рисковое вложение денег, однако потеря своих инвестиций возможна и на традиционном рынке: в акциях и облигациях — нигде нет никаких гарантий. Только за последний год ряд популярных американских, китайских и российских акций потеряли десятки процентов своей стоимости. Тем не менее никто не говорит о вреде фондового рынка», — подчеркнул Ананьев.

Отметим, что сегодня Россия является одним из ведущих игроков на глобальном рынке криптовалют. По некоторым данным, ежегодно объём совершаемых россиянами сделок с цифровыми деньгами составляет около $5 млрд, а доля россиян на некоторых криптобиржах превышает 14%.

В настоящий момент гражданами страны открыто более 12 млн криптовалютных кошельков с общим объёмом средств на сумму 2 трлн рублей. Кроме того, в августе 2021 года Россия вышла на третье место в мире по объёму майнинга биткоина.

По мнению специалистов, регулирование криптовалютного рынка позволит упрочить позиции страны на глобальной цифровой арене. При этом специалисты считают, что России стоит следовать примеру Китая в данном вопросе.

«Китай ввёл ряд запретов в отношении криптовалютной отрасли, но при этом создал цифровой юань и специальную зону, где разрешено использование крипты, и сейчас тестирует взаимодействие электронной нацвалюты и других криптоденег. В этом ключе, мне кажется, нужно идти и нашему регулятору», — заключил Юрий Припачкин.