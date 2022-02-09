«С акцентом на защиту прав рядовых инвесторов»: правительство России утвердило концепцию регулирования цифровых валют

Оборот цифровых валют в России будет регулироваться государством «с жёсткими обязательствами для всех участников профессионального рынка и акцентом на защиту прав рядовых инвесторов». Об этом говорится в релизе правительства РФ, посвящённом принятию концепции регулирования оборота цифровых валют. Из документа следует, что эта система предусматривает введение понятий субъектов регулирования в сфере электронных валют, утверждение требований по лицензированию криптовалютных площадок, разделение инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных, а также реализацию ряда других механизмов.

Правительство России утвердило концепцию законодательного регулирования оборота цифровых валют, сообщили в пресс-службе кабмина. Отмечается, что участие в обсуждении этой сферы приняли Минфин, Банк России, Росфинмониторинг, ФСБ, МВД, ФНС, а также Минэкономразвития и Генпрокуратура.

Из публикации следует, что оборот таких финансовых активов будет регулироваться государством «с жёсткими обязательствами для всех участников профессионального рынка и акцентом на защиту прав рядовых инвесторов».

Отмечается, что цель регулирования заключается в интеграции механизма оборота цифровых валют в финансовую систему при обеспечении контроля за денежными потоками.

«Защита прав граждан, помимо разделения инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных, будет обеспечиваться за счёт требований по лицензированию криптовалютных площадок. Те, в свою очередь, будут обязаны иметь финансовые подушки безопасности по ликвидности и достаточности капитала», — пояснили в правительстве.

Наряду с этим участников рынка планируется обязать информировать граждан о повышенных рисках, связанных с цифровыми валютами. Отмечается, что реализация утверждённой кабмином концепции позволит сформировать необходимую правовую базу и вывести из тени индустрию цифровых валют.

Авторы документа предлагают ввести в законодательство новые субъекты регулирования по аналогии с регулированием «цифровых финансовых активов». Речь идёт об организаторе системы обмена цифровых валют, информационной системе организаторов системы обмена цифровых валют и операторе такого обмена.

Организатором системы обмена, согласно документу, может выступать банк с универсальной лицензией, имеющий право осуществлять операции открытия и ведения банковских счетов физических и юридических лиц, предоставлять электронные средства платежа, в том числе корпоративные ЭСП.

Также по теме «Люди готовы легализоваться, им нужен только инструмент»: что думают майнеры о дискуссии вокруг криптовалют Российские власти ведут дискуссию о будущем криптовалют и майнинга в России. Банк России настаивает на их полном запрете, считая...

Для мониторинга криптовалютных транзакций предлагается использовать сервис «Прозрачный блокчейн», который позволяет, в частности, определять параметры «нормальных», подозрительных и высокорисковых транзакций, прослеживать цепочки перемещения цифровых финансовых активов.

Кроме того, система способна формировать базу данных криптовалютных кошельков, связанных с противоправной деятельностью и финансированием терроризма, выявлять провайдеров услуг виртуальных активов, через которые происходит легализация и сокрытие средств, полученных преступным путём, а также идентифицировать и классифицировать участников криптовалютных операций с использованием данных из открытых источников.

Наряду с этим документ гласит, что для совершения операций по покупке или продаже цифровой валюты клиенту необходимо будет пройти идентификацию и открыть счёт у организатора системы обмена цифровых валют.

Документ также предусматривает разделение клиентов из числа физических лиц на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов. Выявлять этот параметр планируется с помощью тестирования в системе организатора системы обмена цифровых валют с последующим установлением лимитов на совершение операций для неквалифицированных инвесторов.

Помимо этого, концепция допускает покупку и продажу цифровых валют на иностранной бирже, для которой предусмотрены отдельные требования. В частности, подобные площадки должны иметь представительства на территории России, быть технически интегрированными с российским организатором системы обмена цифровых валют, а также иметь специальные лицензии. При этом такие биржи не могут иметь регистрацию в странах с льготным налоговым режимом.

Разные позиции по регулированию криптовалют в РФ

Напомним, что в конце января Банк России предложил запретить майнинг и использование криптовалют на территории РФ. Руководство регулятора выразило мнение, что эти цифровые активы несут угрозу благосостоянию граждан и стабильности финансовой системы, а также используются для обслуживания нелегальной деятельности. Жёсткая позиция ЦБ не нашла поддержки в правительстве и Минфине, где выступили за регулирование криптовалют.

Также на russian.rt.com «В ближайшее время провести дискуссию»: Путин поручил правительству и ЦБ прийти к единому мнению по криптовалютам

Во время совещания с членами кабмина 26 января Владимир Путин заявил, что правительству и Центробанку надо прийти к консенсусу в отношении регулирования рынка криптовалют.

По словам президента, этот вопрос сейчас находится в центре внимания. Российский лидер отметил, что знаком с дискуссией, которая идёт на этот счёт.

Как подчеркнул президент, Центробанк не стоит на пути технического прогресса и сам прилагает необходимые усилия к тому, чтобы «внедрять новейшие технологии в эту сферу деятельности». В то же время эксперты ЦБ видят риски распространения криптовалют — прежде всего для граждан страны, добавил Путин.

«Хотя, конечно, есть у нас здесь и определённые конкурентные преимущества, особенно в так называемом майнинге. Имею в виду профицит электроэнергии и хорошо подготовленные имеющиеся в стране кадры», — отметил Путин.