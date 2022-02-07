Аналитик Деев прокомментировал ситуацию на крипторынке

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев прокомментировал ситуацию на крипторынке.

«Действительно, сейчас очень много событий происходит вокруг криптовалют и крипторынка. С одной стороны, государственное регулирование усиливается. Эта тенденция будет со временем только расширяться», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, страны, которые хотят ввести собственные цифровые аналоги национальных валют, будут добиваться, чтобы криптовалюты получили ограничения и регулирование со стороны центральных банков.

С другой стороны, отметил Деев, всё больше компаний по всему миру начинают использовать криптовалюту как средство платежа или способ привлечения внимания потребителей.

«Одновременно увеличивается число биржевых инструментов для торговли криптовалютами», — добавил эксперт.

Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», эксперт в области криптовалют и майнинга Евгений Каминский высказался о перспективах рынка.