В Госдуме объяснили необходимость закона об обороте криптовалюты

Глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников объяснил необходимость закона об обороте криптовалюты.

«Имеется проект, который устанавливает возможность налогообложения этой условной валюты, назовём это так. Соответственно, у нас возникает вопрос: а что мы предлагаем облагать налогами? Есть такой объект? Нам отвечают: вроде как есть, потому что идут операции какие-то, она, эта условная валюта, сколько-то стоит», — заявил он в беседе с kp.ru.

Как отметил Крашенинников, государство в лице законодателя должно соответствующим образом на это реагировать.

21 января Центробанк анонсировал возможные меры по ужесточению регулирования рынка криптовалют в России.

По мнению зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева, в позиции российского регулятора есть свои резоны, но часто запреты приводят к противоположному от запланированного результату.

В обзоре экспертов Fitch Ratings отмечается, что предложенные ЦБ России ограничения снизят подверженность финсектора рискам, но также могут затормозить взаимодействие российских банков с технологиями.