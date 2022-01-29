В Госдуме объяснили необходимость закона об обороте криптовалюты

Короткая ссылка
Глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников объяснил необходимость закона об обороте криптовалюты.
В Госдуме объяснили необходимость закона об обороте криптовалюты
  • ©Nawadoln Siributr / EyeEm
  • Gettyimages.ru

«Имеется проект, который устанавливает возможность налогообложения этой условной валюты, назовём это так. Соответственно, у нас возникает вопрос: а что мы предлагаем облагать налогами? Есть такой объект? Нам отвечают: вроде как есть, потому что идут операции какие-то, она, эта условная валюта, сколько-то стоит», — заявил он в беседе с kp.ru.

Как отметил Крашенинников, государство в лице законодателя должно соответствующим образом на это реагировать.

21 января Центробанк анонсировал возможные меры по ужесточению регулирования рынка криптовалют в России. 

По мнению зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева, в позиции российского регулятора есть свои резоны, но часто запреты приводят к противоположному от запланированного результату.

В обзоре экспертов Fitch Ratings отмечается, что предложенные ЦБ России ограничения снизят подверженность финсектора рискам, но также могут затормозить взаимодействие российских банков с технологиями.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить