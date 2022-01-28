Медведев: у ЦБ есть свои резоны в отношении ограничений по криптовалютам в России

В позиции Центробанка России по ограничениям на обращение криптовалют в стране есть свои резоны, но часто запреты приводят к противоположному от запланированного результату, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.

«Я считаю, что в этом с успехом разберутся представители ЦБ и правительства Российской Федерации... Хотя, скажу прямо, когда что-то пытаются запрещать, очень часто это приводит к противоположному результату», — цитирует его РИА Новости.

21 января Центробанк анонсировал возможные меры по ужесточению регулирования рынка криптовалют в России.

25 января директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков выступил против предложенного Центробанком запрета криптовалют в стране. Он отметил, что считает необходимым ввести регулирование рынка цифровых активов. Росфинмониторинг поддержал позицию Минфина.