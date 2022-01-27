Росфинмониторинг поддержал позицию Минфина в отношении криптовалют

В пресс-службе Росфинмониторинга заявили, что ведомство поддерживает позицию Министерства финансов России в отношении криптовалют.

«Предложение концептуально соответствует стандартам ФАТФ (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. — RT) и поддерживается Росфинмониторингом», — цитирует ТАСС заявление ведомства.

Ранее российский президент Владимир Путин попросил правительство страны и Центробанк провести дискуссии касательно криптовалюты и сообщить о результатах.

25 января директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков выступил против предложенного Центробанком запрета криптовалют в стране. Он отметил, что считает необходимым ввести регулирование рынка цифровых активов.

21 января Центробанк анонсировал возможные меры по ужесточению регулирования рынка криптовалют в России.