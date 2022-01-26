Путин поручил правительству и ЦБ прийти к единому мнению по криптовалютам

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Российский президент Владимир Путин попросил правительство страны и Центробанк провести дискуссии касательно криптовалюты и сообщить о результатах.
Путин поручил правительству и ЦБ прийти к единому мнению по криптовалютам
  • AP

«Я попросил правительство России и Центробанк в ходе дискуссий прийти к... единому мнению и... сообщить о результатах», — сказал Путин.

По словам главы государства, ЦБ не стоит на пути у технического прогресса и предпринимает необходимые усилия для того, чтобы внедрять новые технологии в данную сферу деятельности.

«По мнению экспертов Центробанка, расширение этого вида деятельности несёт в себе определённые риски — и прежде всего для граждан страны, — учитывая большую волатильность и... другие составляющие», — пояснил Путин.

Он отметил, что у России есть определённые конкурентные преимущества, особенно в майнинге, такие как профицит электроэнергии и хорошо подготовленные кадры.

Президент Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна Юрий Припачкин в беседе с RT прокомментировал заявление директора департамента финансовой политики Министерства финансов России Ивана Чебескова о том, что он выступает за регулирование криптовалюты, а не за её запрет.

21 января Центробанк анонсировал возможные меры по ужесточению регулирования рынка криптовалют в России. 

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