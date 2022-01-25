Президент РАКИБ Припачкин прокомментировал ситуацию с криптовалютами в России
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«Это разумная позиция, поскольку практически все страны мира занимаются регулированием, и накоплен существенный опыт за последние пять лет», — пояснил эксперт.
Ранее директор департамента финансовой политики Министерства финансов России Иван Чебесков заявил, что выступает за регулирование криптовалюты, а не за её запрет.
По его мнению, регулирование сможет обеспечивать прозрачность, которая позволит защитить граждан.
21 января Центробанк анонсировал возможные меры по ужесточению регулирования рынка криптовалют в России.