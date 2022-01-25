Президент РАКИБ Припачкин прокомментировал ситуацию с криптовалютами в России

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Ангелина Шурпина
Президент Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин в беседе с RT прокомментировал заявление директора департамента финансовой политики Министерства финансов России Ивана Чебескова о том, что он выступает за регулирование криптовалюты, а не за её запрет.
Президент РАКИБ Припачкин прокомментировал ситуацию с криптовалютами в России
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«Это разумная позиция, поскольку практически все страны мира занимаются регулированием, и накоплен существенный опыт за последние пять лет», — пояснил эксперт.

Ранее директор департамента финансовой политики Министерства финансов России Иван Чебесков заявил, что выступает за регулирование криптовалюты, а не за её запрет.

По его мнению, регулирование сможет обеспечивать прозрачность, которая позволит защитить граждан.

21 января Центробанк анонсировал возможные меры по ужесточению регулирования рынка криптовалют в России. 

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