Президент РАКИБ Припачкин прокомментировал ситуацию с криптовалютами в России

Президент Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин в беседе с RT прокомментировал заявление директора департамента финансовой политики Министерства финансов России Ивана Чебескова о том, что он выступает за регулирование криптовалюты, а не за её запрет.

«Это разумная позиция, поскольку практически все страны мира занимаются регулированием, и накоплен существенный опыт за последние пять лет», — пояснил эксперт.

Ранее директор департамента финансовой политики Министерства финансов России Иван Чебесков заявил, что выступает за регулирование криптовалюты, а не за её запрет.

По его мнению, регулирование сможет обеспечивать прозрачность, которая позволит защитить граждан.

21 января Центробанк анонсировал возможные меры по ужесточению регулирования рынка криптовалют в России.