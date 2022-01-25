В Минфине России выступили в пользу регулирования криптовалюты

Директор департамента финансовой политики Министерства финансов России Иван Чебесков заявил, что выступает за регулирование криптовалюты, а не за её запрет.

Об этом он сказал в ходе конференции «Криптоактивы: что вы хотели знать о регулировании, но боялись спросить».

«Первое, что нужно сделать, — защищать интересы наших граждан, потребителей этих услуг, тех, кто покупает эти активы или использует криптовалюту в каких-то других технологических решениях. В этой связи, конечно, на мой взгляд, нужно регулировать, а не запрещать», — цитирует его ТАСС.

По мнению Чебескова, регулирование сможет обеспечивать прозрачность, которая позволит защитить граждан.

Ранее Центробанк анонсировал возможные меры по ужесточению регулирования рынка криптовалют в России. В частности, регулятор предлагает запретить майнинг, выпуск и обмен цифровых денег, а также блокировать любые сделки с электронными монетами с использованием финансовой инфраструктуры страны.