Экономист Колганов высказался о предложении ЦБ запретить обмен криптовалют в России

Короткая ссылка
Дарья Ускова
Экономист Андрей Колганов в беседе с RT прокомментировал заявление Центробанка о том, что распространение майнинга криптовалют на территории России несёт существенные риски для экономики и финансовой стабильности.
Экономист Колганов высказался о предложении ЦБ запретить обмен криптовалют в России
  • Gettyimages.ru

«Влияние криптовалюты на чью бы то ни было экономику я расцениваю как совершенно незначительное, потому что общая доля криптовалют в совершении реальных сделок меньше процента, какие-то десятые доли», — сказал экономист.

Исключение криптовалюты из оборота, по его мнению, повлияет только на игроков на криптовалютном рынке.

«Я, честно говоря, не представляю, как технически можно осуществить такого рода запрет, каким образом ЦБ собирается его контролировать», — добавил эксперт.

Даже в случае блокировок соответствующих сайтов существует большое количество способов их обойти, считает Колганов.

Ранее Центробанк заявил о наличии существенных рисков для российской экономики и финансовой стабильности из-за майнинга криптовалют на территории страны и выступил за его запрет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить