Экономист Колганов высказался о предложении ЦБ запретить обмен криптовалют в России

Экономист Андрей Колганов в беседе с RT прокомментировал заявление Центробанка о том, что распространение майнинга криптовалют на территории России несёт существенные риски для экономики и финансовой стабильности.

«Влияние криптовалюты на чью бы то ни было экономику я расцениваю как совершенно незначительное, потому что общая доля криптовалют в совершении реальных сделок меньше процента, какие-то десятые доли», — сказал экономист.

Исключение криптовалюты из оборота, по его мнению, повлияет только на игроков на криптовалютном рынке.

«Я, честно говоря, не представляю, как технически можно осуществить такого рода запрет, каким образом ЦБ собирается его контролировать», — добавил эксперт.

Даже в случае блокировок соответствующих сайтов существует большое количество способов их обойти, считает Колганов.

Ранее Центробанк заявил о наличии существенных рисков для российской экономики и финансовой стабильности из-за майнинга криптовалют на территории страны и выступил за его запрет.