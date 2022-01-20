Песков заявил, что вопрос о запрете криптовалюты не является прерогативой Кремля

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Вопрос о запрете криптовалюты не является прерогативой Кремля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков заявил, что вопрос о запрете криптовалюты не является прерогативой Кремля
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«Это не прерогатива Кремля», — ответил Песков на вопрос, поддерживает ли Кремль идею о полном запрете криптовалюты в России.

Ранее источники агентства Bloomberg сообщили, что глава Центробанка Эльвира Набиуллина согласилась поддержать курс на полный запрет криптовалют в России под влиянием Федеральной службы безопасности.

В декабре Генеральная прокуратура России сообщила, что разработала нормы, позволяющие арестовать и конфисковать криптовалюту из незаконного владения.

В июле 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон о регулировании криптовалют.

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