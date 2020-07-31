Путин подписал закон о регулировании криптовалют

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Президент России Владимир Путин подписал закон о регулировании сделок с цифровыми финансовыми активами (ЦФА).
Путин подписал закон о регулировании криптовалют
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ, опубликованный на официальном портале правовой информации.

В законе указывается, что под ЦФА понимаются цифровые права, выпуск, учёт и обращение которых возможны только путём внесения записей в информационную систему на основе распределённого реестра.

Они могут быть объектом залога, сделок купли-продажи, обмена одного вида ЦФА на другой. При этом ЦФА не являются и не признаются средством платежа.

Вместе с этим под цифровой валютой в законе понимается совокупность электронных данных (цифрового кода или обозначения), содержащихся в информационной системе.

Ранее Госдума приняла закон о регулировании цифровых финансовых активов. Документ даёт возможность с 2021 года проводить сделки с ЦФА, но при этом запрещает использовать криптовалюты в качестве средства платежа в России.

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