Путин подписал закон о регулировании криптовалют

Президент России Владимир Путин подписал закон о регулировании сделок с цифровыми финансовыми активами (ЦФА).

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ, опубликованный на официальном портале правовой информации.

В законе указывается, что под ЦФА понимаются цифровые права, выпуск, учёт и обращение которых возможны только путём внесения записей в информационную систему на основе распределённого реестра.

Они могут быть объектом залога, сделок купли-продажи, обмена одного вида ЦФА на другой. При этом ЦФА не являются и не признаются средством платежа.

Вместе с этим под цифровой валютой в законе понимается совокупность электронных данных (цифрового кода или обозначения), содержащихся в информационной системе.

Ранее Госдума приняла закон о регулировании цифровых финансовых активов. Документ даёт возможность с 2021 года проводить сделки с ЦФА, но при этом запрещает использовать криптовалюты в качестве средства платежа в России.