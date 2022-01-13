Бастрыкин предложил ввести обязательную идентификацию пользователей криптовалют

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил ввести обязательную идентификацию пользователей криптовалют.
Бастрыкин предложил ввести обязательную идентификацию пользователей криптовалют
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  • РИА Новости

«Мной уже отмечалось, что в связи с принятием в июле 2020 года федерального закона о цифровых финансовых активах и цифровой валюте могут возникнуть дополнительные риски использования цифровой валюты в преступных целях, в частности для финансирования терроризма и экстремизма», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По словам Бастрыкина, оборот цифровой валюты требует дальнейшего правового регламента. В этом отношении необходима обязательная идентификация пользователей такой валюты.

Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», эксперт в области криптовалют и майнинга Евгений Каминский высказался о перспективах рынка.

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