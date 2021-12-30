Эксперт в области криптовалют Каминский высказался о перспективах рынка

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Эксперт в области криптовалют и майнинга Евгений Каминский высказался о перспективах рынка.
Эксперт в области криптовалют Каминский высказался о перспективах рынка
  • Reuters

«Обычно после столь внушительного увеличения показателей на рынке начинается фаза стагнации, но есть и достаточно много предпосылок для того, чтобы готовиться к началу глобальной коррекции», — цитирует Каминского ФБА «Экономика сегодня».

Как прогнозирует эксперт, на дальнейшую динамику криптовалют и соответствующих направлений может повлиять сворачивание стимулирования Федеральной резервной системой (ФРС) и возможные дефолты крупнейших застройщиков Китая.

Каминский пояснил, что сокращение ликвидности в мировой экономике приведёт к тому, что инвесторы станут более разумно вкладывать средства, выбирая более консервативные и понятные инструменты.

«Тогда как NFT выступает одним из самых молодых направлений и большая часть игроков откажутся от него в период падения», — прогнозирует эксперт.

Ранее финансовый эксперт, сооснователь школы независимых финансовых консультантов Finliberty Светлана Самойлова в беседе с ФАН напомнила о важности контролирования своих расходов.

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