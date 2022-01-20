ЦБ предложил запретить майнинг и обмен криптовалют в России

Короткая ссылка
Центробанк видит существенные риски для российской экономики и финансовой стабильности из-за майнинга криптовалют на территории страны и выступает за его запрет.
ЦБ предложил запретить майнинг и обмен криптовалют в России
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится в докладе ЦБ для общественных консультаций по теме криптовалют.

«Банк России считает, что текущий масштаб и дальнейшее распространение майнинга криптовалют на территории России несёт существенные риски для экономики и финансовой стабильности», — отметил регулятор.

Ранее источники агентства Bloomberg сообщили, что глава Центробанка Эльвира Набиуллина согласилась поддержать курс на полный запрет криптовалют в России под влиянием Федеральной службы безопасности.

В декабре Генеральная прокуратура России сообщила, что разработала нормы, позволяющие арестовать и конфисковать криптовалюту из незаконного владения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить