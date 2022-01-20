ЦБ предложил запретить майнинг и обмен криптовалют в России
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Об этом говорится в докладе ЦБ для общественных консультаций по теме криптовалют.
«Банк России считает, что текущий масштаб и дальнейшее распространение майнинга криптовалют на территории России несёт существенные риски для экономики и финансовой стабильности», — отметил регулятор.
Ранее источники агентства Bloomberg сообщили, что глава Центробанка Эльвира Набиуллина согласилась поддержать курс на полный запрет криптовалют в России под влиянием Федеральной службы безопасности.
В декабре Генеральная прокуратура России сообщила, что разработала нормы, позволяющие арестовать и конфисковать криптовалюту из незаконного владения.