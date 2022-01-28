Fitch прогнозирует негативные последствия в случае ограничения по криптовалютам в России
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Об этом говорится в обзоре экспертов Fitch Ratings.
«Если запрет замедлит распространение криптографических инноваций, которые, например, улучшают скорость и безопасность платежей, а также ликвидность активов посредством токенизации, это может способствовать ослаблению операционной среды и конкурентоспособности российского банковского сектора», — говорится в публикации.
21 января Центробанк анонсировал возможные меры по ужесточению регулирования рынка криптовалют в России.
25 января директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков выступил против предложенного Центробанком запрета криптовалют в стране. Он отметил, что считает необходимым ввести регулирование рынка цифровых активов. Росфинмониторинг поддержал позицию Минфина.
По мнению зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева, в позиции российского регулятора есть свои резоны, но часто запреты приводят к противоположному от запланированного результату.