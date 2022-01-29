В Госдуме призвали закрепить ограничения на оборот криптовалюты на законодательном уровне
- Legion-Media
«Криптовалюта должна быть определена в качестве объекта. Совершенно очевидно, что она не должна находиться в абсолютно свободном обороте, это не должно быть средством платежа», — сказал он в комментарии ТАСС.
21 января Центробанк анонсировал возможные меры по ужесточению регулирования рынка криптовалют в России.
По мнению зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева, в позиции российского регулятора есть свои резоны, но часто запреты приводят к противоположному от запланированного результату.
В обзоре экспертов Fitch Ratings отмечается, что предложенные ЦБ России ограничения снизят подверженность финсектора рискам, но также могут затормозить взаимодействие российских банков с технологиями.