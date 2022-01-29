В Госдуме призвали закрепить ограничения на оборот криптовалюты на законодательном уровне

В законодательстве России необходимо закрепить криптовалюту как объект, а также прописать ограничение на её оборот в стране и использование в качестве платёжного средства. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

«Криптовалюта должна быть определена в качестве объекта. Совершенно очевидно, что она не должна находиться в абсолютно свободном обороте, это не должно быть средством платежа», — сказал он в комментарии ТАСС.

21 января Центробанк анонсировал возможные меры по ужесточению регулирования рынка криптовалют в России.

По мнению зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева, в позиции российского регулятора есть свои резоны, но часто запреты приводят к противоположному от запланированного результату.

В обзоре экспертов Fitch Ratings отмечается, что предложенные ЦБ России ограничения снизят подверженность финсектора рискам, но также могут затормозить взаимодействие российских банков с технологиями.