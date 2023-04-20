Без лишних процентов: в Центробанке планируют сделать переводы в цифровых рублях полностью бесплатными для россиян

По словам главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, денежные переводы в России станут полностью бесплатными в случае использования цифровых рублей. В ближайшее время в стране должны запустить первые испытания электронной нацвалюты с реальными операциями, а уже к 2030 году её могут начать активно использовать наряду с бумажными и безналичными деньгами. По словам экспертов, внедрение новой формы расчётов позволит упростить и обезопасить транзакции для людей, оптимизировать бизнес-процессы и более эффективно распределять государственные расходы. Как именно будет работать цифровой рубль — в материале RT.

Денежные переводы в России станут абсолютно бесплатными при проведении операций с цифровыми рублями. В свою очередь, пополнять электронный кошелёк граждане смогут на сумму до 300 тыс. рублей в месяц. Об этом в четверг, 20 апреля, заявила председатель Центрального банка страны Эльвира Набиуллина.

«Всю эту сумму, а также другие остатки на кошельке — например, если вы получили цифровые рубли от кого-то ещё, — можно будет переводить себе, другому человеку без процентов. То есть это как минимум в три раза больше, чем сейчас в системе быстрых платежей», — рассказала Набиуллина во время выступления в Государственной думе.

По её словам, Банк России хочет скорее запустить пробные испытания цифрового рубля и ждёт одобрения соответствующего законопроекта депутатами. Предполагается, что сначала новую форму денег будут проверять на реальных транзакциях с небольшими суммами и ограниченным числом клиентов. Затем — после анализа результатов тестирования — Центробанк сможет предложить электронную нацвалюту уже более широкому кругу желающих.

«Мы считаем, что цифровой рубль как добровольное использование новой формы платежей и расчётов будет полезен для граждан и даст перспективу для выстраивания более эффективных международных расчётов. Мы, кстати, на эту тему работаем с нашими партнёрами из других стран», — добавила глава ЦБ.

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Разработку электронной национальной валюты Центробанк анонсировал ещё в 2020 году. Согласно задумке ЦБ и Министерства финансов, цифровой рубль должен стать третьей формой денег в России, и уже до 2030-го его начнут активно использовать наряду с наличными и безналичными деньгами.

«Введение цифрового рубля будет способствовать дальнейшему развитию платёжной инфраструктуры, повышению конкуренции и распространению новых инновационных финансовых инструментов, а также росту доступности и сокращению стоимости услуг для граждан и бизнеса», — говорится в проекте стратегии развития финансового рынка страны до 2030 года.

Отметим, что ЦБ выпускает наличные деньги в виде банкнот, у каждой из которых есть уникальный номер, а безналичные рубли представляют собой записи на счетах в коммерческих банках. В свою очередь, цифровой рубль имеет форму уникального кода, хранящегося на специальном электронном кошельке.

При этом, в отличие от криптовалют, которые ничем не обеспечены и не имеют единого эмитента, цифровой рубль станет официальным платёжным средством в России и будет выпускаться на платформе Центробанка. Люди смогут пользоваться такими электронными деньгами на своё усмотрение и по своему желанию — наряду с наличными и безналичными.

«Цифровые рубли, так же как в настоящее время бумажные и металлические деньги, будет выпускать Банк России… Граждане, как и сейчас, смогут самостоятельно выбирать, какую форму рубля использовать — наличную, безналичную или цифровую. Выбор полностью остаётся за человеком», — рассказали в ЦБ.

В целом платформа цифрового рубля должна будет серьёзно упростить порядок расчётов в стране и открыть новые возможности для граждан, бизнеса и государства. Таким мнением с RT поделился управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Андрей Русецкий.

«Для населения цифровая валюта будет удобным механизмом расчётов с дополнительными преимуществами: операции станут более дешёвыми, безопасными и оперативными. Государство сможет легче и эффективнее распределять адресные выплаты. Бизнесу и банкам новая форма денег позволит добиться большей прозрачности относительно движения средств, оптимизировать процессы и сократить издержки при проведении сделок», — рассказал Русецкий.

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Более того, внедрение цифрового рубля даст возможность ЦБ и правительству лучше отслеживать данные о состоянии предприятий, отраслей и всей экономики в целом, считает аналитик компании «ТелеТрейд» Алексей Фёдоров. Соответственно, по мнению собеседника RT, власти при необходимости смогут в онлайн-режиме не только оказывать финансовую поддержку бизнесу, но и гарантировать целевое использование каждого рубля.

Помимо этого, система будет гарантировать более высокий уровень защиты операций, поэтому пространство для мошенничества с цифровым рублём будет крайне ограниченным, уверен Фёдоров. В то же время запуск новой системы не приведёт к началу «тотальной слежки» за россиянами и их финансами, заверили в Центробанке.

«Объём информации о гражданах при операциях с цифровыми рублями не будет превышать объём информации, который уже установлен по операциям с безналичными рублями. Информация об остатках на цифровых кошельках и информация о цифровых рублях защищена банковской тайной точно так же, как и информация по счетам в банках», — говорится в пояснении ЦБ.

Карты в сторону

После запуска цифрового рубля каждый россиянин сможет завести себе по одному электронному кошельку. Сделать это можно будет через мобильное приложение любого банка.

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«Чтобы перевести кому-то цифровые рубли… (нужно будет. — RT) войти в свой цифровой кошелёк через привычное мобильное приложение своего банка, выбрать опцию перевода, нужного человека из списка контактов или ввести номер мобильного телефона, затем ввести сумму и подтвердить перевод. Деньги мгновенно окажутся в цифровом кошельке получателя», — рассказали в ЦБ.

Для покупки товаров или услуг с помощью электронной валюты нужно будет считать QR-код через мобильный телефон, выбрать в приложении цифровой рубль в качестве способа оплаты и подтвердить платёж. В перспективе новой формой денег можно будет рассчитываться и с помощью бесконтактной технологии NFC, уверены в Центробанке.

Отметим, что при проведении операций с электронной валютой пользователи не смогут получать кешбэк. Кроме того, на цифровые рубли не будут начисляться проценты, а банкам запретят выдавать в них кредиты. У новой формы денег при этом не будет срока годности и своего отдельного курса.

Обменять цифровые рубли на бумажные клиенты смогут в два этапа в соотношении один к одному. Для этого сначала потребуется перевести электронную валюту на счёт в банке или на карту, а потом уже привычным образом снять в банкомате или кассе финансовой организации. Точно так же будет происходить и обратная операция.

РИА Новости

© Мария Девахина

«В своё время многие сомневались, что карточные системы получат широкое распространение в России, поскольку наличные расчёты и так прекрасно работали. Тем не менее сегодня операции с бумажными деньгами — это рудимент старой платёжной культуры, а основным инструментом оплаты стали именно банковские карты. Думаю, пройдёт ещё лет семь — десять, и то же самое произойдёт с цифровыми рублями, потому что это ещё более эффективная платёжная система, чем карточная», — предположил Алексей Фёдоров.

Тем не менее российские власти в будущем не собираются выводить из оборота наличные и безналичные деньги и заставлять граждан пользоваться только цифровыми рублями, заявили в ЦБ. Более того, переводить все зарплаты бюджетников и социальные выплаты на электронную валюту тоже не планируется.

Между тем, по словам Алексея Фёдорова, использование цифровых валют во внешней торговле со временем позволит России и многим другим странам выстроить альтернативную долларовой систему международных расчётов. В результате финансовые операции станут недосягаемыми для санкций США или иных недружественных государств, уверен эксперт. Аналогичную точку зрения в беседе с RT выразил и глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.