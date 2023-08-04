«Приемлемая альтернатива западным иномаркам»: доля китайских авто на российском рынке впервые превысила 50%
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В июле 2023 года китайские иномарки заняли более половины российского рынка новых легковых машин. Об этом в пятницу, 4 августа, сообщили в аналитическом агентстве «Автостат».
«Мы долго этого ждали и даже опрос такой проводили, превысит ли доля китайских брендов на российском рынке 50%. Ну вот в июле уже 52%, и дальнейшее стремление вверх, оно идёт», — рассказал директор компании Сергей Целиков.
Согласно оценке организации, ещё год назад только 24% продаваемых в РФ авто принадлежали брендам из КНР. Доля российских марок за прошедшее время не изменилась и сейчас составляет 31%. В то же время присутствие корейских моделей снизилось с 21 до 6%, европейских — с 13 до 4%, японских — с 10 до 5%, а американские по-прежнему занимают лишь около 1%.
В ближайшее время наметившаяся тенденция продолжит усиливаться, и к концу текущего года доля китайских легковушек на рынке России может достичь 60%. Таким мнением в интервью RT поделился руководитель группы исследований и клиентской аналитики «Авто.ру» Алексей Муханов.
«Поскольку сократились официальные поставки автомобилей европейских, японских и корейских брендов, китайские марки стали самым простым и доступным вариантом для покупки новой машины у официального дилера с гарантией производителя. Также это альтернатива для тех покупателей, которые не готовы приобретать автомобиль, ввезённый с помощью параллельного импорта», — объяснил специалист.
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По данным «Автостата», в июле 2023-го россияне купили порядка 95,7 тыс. новых легковых автомобилей. Это почти втрое больше, чем за аналогичный период 2022-го, когда продажи резко упали на фоне западных санкций и ухода иностранных брендов.
Самыми продаваемыми в прошлом месяце стали автомобили Lada — всего в стране было куплено 27,4 тыс. машин этого бренда. Кроме того, у населения большой популярностью сейчас пользуются китайские иномарки Chery (10,7 тыс.), Geely (8,8 тыс.), Haval (8,5 тыс.), Changan (5,2 тыс.), Omoda (4,6 тыс.) и Exeed (3,7 тыс.), корейские Kia (3,2 тыс.) и Hyundai (2,7 тыс.), а также японская Toyota (2,3 тыс.).
«Мы видим стабильный рост спроса на новые автомобили с начала 2023 года. Китайские модели смогли оперативно обеспечить предложение в самом востребованном сегменте среднеразмерных кроссоверов, а уже сейчас на рынке появляются седаны и премиальные модели», — отметил Алексей Муханов.
Примечательно, что год назад около 73% продаваемых в РФ машин производилось внутри страны: 31% принадлежал отечественным брендам, а 42% — иномаркам российской сборки. В то же время на долю импортных авто приходилось лишь 27% продаж: 18% занимали официальные поставки, а 9% составлял параллельный импорт — механизм позволяет завозить в страну оригинальную зарубежную продукцию без согласия правообладателей.
Сейчас произведённые в России машины занимают 44% рынка: 32% — это отечественные модели, а 12% — собранные в РФ иномарки. В свою очередь, доля ввезённых из-за границы авто выросла до 56%: порядка 42% занимают официальные поставки преимущественно дистрибьюторами китайских марок, а 14% приходится на параллельный импорт.
«В целом за последние годы китайский автопром в глазах российского потребителя преодолел репутационный путь от ненадёжного ломучего хлама до вполне достойного конкурента корейским, европейским и американским машинам. В Поднебесной учли собственные ошибки и переняли позитивный опыт мировых концернов, в которых участвует китайский капитал. Поэтому сейчас они предлагают вполне приличные авто по довольно демократичным ценам, что особенно важно для России в условиях роста валютных курсов», — рассказал RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.
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Как отмечает газета The Wall Street Journal, в текущем году Россия вышла на первое место среди покупателей китайских машин. Это, в свою очередь, помогло Пекину стать крупнейшим экспортёром автомобилей в мире.
«Производство автомобилей в Китае развивается гигантскими темпами. Причём в стране уже давно существует большое количество компаний, которые предлагают машины в дорогом, бюджетном и среднего класса сегментах. То есть автопром КНР оказался готов к экспансии и быстрому замещению брендов, которые ушли с российского рынка. При этом китайские авто действительно стоят дешевле», — рассказал RT первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.
По данным «Автостата», сейчас цена нового китайского автомобиля составляет в среднем 3,03 млн рублей. С начала текущего года показатель увеличился примерно на 2%. За это же время российские модели подорожали на 5% — до 1,02 млн рублей, корейские — на 13%, до 3,59 млн, японские — на 1%, до 4,51 млн, американские — на 122%, до 6,94 млн, а европейские — на 45%, до 8,76 млн.
«Самое главное — запчасти. С их поставками проблем пока не предвидится. Главное опасение автомобилистов всегда — что не удастся найти нужные детали или придётся их долго ждать. На этом фоне в брендах из КНР россияне увидели не просто выход, а вполне приемлемую альтернативу западным иномаркам. Поэтому, думаю, присутствие китайских авто у нас продолжит расти, и в этом я вижу основной драйвер восстановления отрасли», — подчеркнул Артём Деев.
С оглядкой на цены
Всего в прошлом году продажи новых автомобилей в стране упали почти в 2,5 раза. Так, если ещё в 2021-м россияне купили с конвейера около 1,52 млн машин, то по итогам 2022-го значение сократилось до 626 тыс., подсчитали в «Автостате».
Впрочем, как полагают специалисты агентства, уже в 2023-м рынок сумеет отыграть часть этих потерь. Так, согласно базовому прогнозу компании, с января по декабрь продажи легковых машин могут увеличиться на 48% — до 930 тыс. единиц. При пессимистичном сценарии показатель вырастет только на 34%, до 840 тыс., а при оптимистичном — на 60%, до 1 млн, заявили в организации. Похожей оценки придерживается и Алексей Муханов.
«Вероятнее всего, по итогам 2023-го продажи новых автомобилей действительно приблизятся к отметке 1 млн штук. При сохранении такого тренда на докризисный уровень — до 1,5 млн единиц — рынок сможет вернуться уже в 2024—2025 годах. При этом из-за ряда сохраняющихся объективных трудностей сейчас пока достаточно трудно строить точные прогнозы», — отметил собеседник RT.
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По словам Сергея Целикова, влияние на динамику продаж могут оказать несколько важных для рынка факторов. В первую очередь речь идёт об индексации утилизационного сбора на автомобили, ввозимые в Россию для последующей перепродажи. С 1 августа для легковых машин размер платежа увеличился в среднем в 1,7—3,7 раза в зависимости от объёма двигателя.
Как полагают в «Автостате», повышение утильсбора в конечном итоге окажет своё влияние на итоговые цены как у дилеров, так и в целом на рынке, в результате чего машины станут дороже. Впрочем, некоторые эксперты считают, что эффект этого процесса не стоит преувеличивать и индексация отразится на стоимости авто гораздо меньше, чем, например, колебания валютных курсов.
«Достаточно значимый фактор, который влияет (на рынок. — RT) через два-три месяца, — это падение курса рубля. Сейчас курс снова 90 с лишним рублей за доллар, а валютная составляющая в любом автомобиле, собранном в России или за её пределами, очень велика. То есть цены будут двигаться дальше ещё более активно вверх», — заключил Целиков.