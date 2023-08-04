«Приемлемая альтернатива западным иномаркам»: доля китайских авто на российском рынке впервые превысила 50%

За последний год доля продаж китайских иномарок в России увеличилась более чем в два раза и превысила 50%. Москва сегодня стала главным покупателем автомобилей у Пекина и помогла КНР выйти на первое место в мире по экспорту легковых машин. Модели из Китая активно занимают свободные ниши на российском рынке после решения многих других иностранных конкурентов уйти из РФ. При этом продукция КНР по качеству фактически не уступает зарубежным аналогам, а по цене остаётся даже более привлекательной, отмечают эксперты. Согласно прогнозу аналитиков, по итогам 2023 года доля китайских иномарок в России достигнет 60%. Впрочем, самыми продаваемыми автомобилями в стране по-прежнему остаются модели отечественного бренда Lada.

В июле 2023 года китайские иномарки заняли более половины российского рынка новых легковых машин. Об этом в пятницу, 4 августа, сообщили в аналитическом агентстве «Автостат».

«Мы долго этого ждали и даже опрос такой проводили, превысит ли доля китайских брендов на российском рынке 50%. Ну вот в июле уже 52%, и дальнейшее стремление вверх, оно идёт», — рассказал директор компании Сергей Целиков.

Согласно оценке организации, ещё год назад только 24% продаваемых в РФ авто принадлежали брендам из КНР. Доля российских марок за прошедшее время не изменилась и сейчас составляет 31%. В то же время присутствие корейских моделей снизилось с 21 до 6%, европейских — с 13 до 4%, японских — с 10 до 5%, а американские по-прежнему занимают лишь около 1%.

В ближайшее время наметившаяся тенденция продолжит усиливаться, и к концу текущего года доля китайских легковушек на рынке России может достичь 60%. Таким мнением в интервью RT поделился руководитель группы исследований и клиентской аналитики «Авто.ру» Алексей Муханов.

«Поскольку сократились официальные поставки автомобилей европейских, японских и корейских брендов, китайские марки стали самым простым и доступным вариантом для покупки новой машины у официального дилера с гарантией производителя. Также это альтернатива для тех покупателей, которые не готовы приобретать автомобиль, ввезённый с помощью параллельного импорта», — объяснил специалист.

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По данным «Автостата», в июле 2023-го россияне купили порядка 95,7 тыс. новых легковых автомобилей. Это почти втрое больше, чем за аналогичный период 2022-го, когда продажи резко упали на фоне западных санкций и ухода иностранных брендов.

Самыми продаваемыми в прошлом месяце стали автомобили Lada — всего в стране было куплено 27,4 тыс. машин этого бренда. Кроме того, у населения большой популярностью сейчас пользуются китайские иномарки Chery (10,7 тыс.), Geely (8,8 тыс.), Haval (8,5 тыс.), Changan (5,2 тыс.), Omoda (4,6 тыс.) и Exeed (3,7 тыс.), корейские Kia (3,2 тыс.) и Hyundai (2,7 тыс.), а также японская Toyota (2,3 тыс.).

«Мы видим стабильный рост спроса на новые автомобили с начала 2023 года. Китайские модели смогли оперативно обеспечить предложение в самом востребованном сегменте среднеразмерных кроссоверов, а уже сейчас на рынке появляются седаны и премиальные модели», — отметил Алексей Муханов.

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Примечательно, что год назад около 73% продаваемых в РФ машин производилось внутри страны: 31% принадлежал отечественным брендам, а 42% — иномаркам российской сборки. В то же время на долю импортных авто приходилось лишь 27% продаж: 18% занимали официальные поставки, а 9% составлял параллельный импорт — механизм позволяет завозить в страну оригинальную зарубежную продукцию без согласия правообладателей.

Сейчас произведённые в России машины занимают 44% рынка: 32% — это отечественные модели, а 12% — собранные в РФ иномарки. В свою очередь, доля ввезённых из-за границы авто выросла до 56%: порядка 42% занимают официальные поставки преимущественно дистрибьюторами китайских марок, а 14% приходится на параллельный импорт.

«В целом за последние годы китайский автопром в глазах российского потребителя преодолел репутационный путь от ненадёжного ломучего хлама до вполне достойного конкурента корейским, европейским и американским машинам. В Поднебесной учли собственные ошибки и переняли позитивный опыт мировых концернов, в которых участвует китайский капитал. Поэтому сейчас они предлагают вполне приличные авто по довольно демократичным ценам, что особенно важно для России в условиях роста валютных курсов», — рассказал RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

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Как отмечает газета The Wall Street Journal, в текущем году Россия вышла на первое место среди покупателей китайских машин. Это, в свою очередь, помогло Пекину стать крупнейшим экспортёром автомобилей в мире.

«Производство автомобилей в Китае развивается гигантскими темпами. Причём в стране уже давно существует большое количество компаний, которые предлагают машины в дорогом, бюджетном и среднего класса сегментах. То есть автопром КНР оказался готов к экспансии и быстрому замещению брендов, которые ушли с российского рынка. При этом китайские авто действительно стоят дешевле», — рассказал RT первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

По данным «Автостата», сейчас цена нового китайского автомобиля составляет в среднем 3,03 млн рублей. С начала текущего года показатель увеличился примерно на 2%. За это же время российские модели подорожали на 5% — до 1,02 млн рублей, корейские — на 13%, до 3,59 млн, японские — на 1%, до 4,51 млн, американские — на 122%, до 6,94 млн, а европейские — на 45%, до 8,76 млн.

«Самое главное — запчасти. С их поставками проблем пока не предвидится. Главное опасение автомобилистов всегда — что не удастся найти нужные детали или придётся их долго ждать. На этом фоне в брендах из КНР россияне увидели не просто выход, а вполне приемлемую альтернативу западным иномаркам. Поэтому, думаю, присутствие китайских авто у нас продолжит расти, и в этом я вижу основной драйвер восстановления отрасли», — подчеркнул Артём Деев.

С оглядкой на цены

Всего в прошлом году продажи новых автомобилей в стране упали почти в 2,5 раза. Так, если ещё в 2021-м россияне купили с конвейера около 1,52 млн машин, то по итогам 2022-го значение сократилось до 626 тыс., подсчитали в «Автостате».

Впрочем, как полагают специалисты агентства, уже в 2023-м рынок сумеет отыграть часть этих потерь. Так, согласно базовому прогнозу компании, с января по декабрь продажи легковых машин могут увеличиться на 48% — до 930 тыс. единиц. При пессимистичном сценарии показатель вырастет только на 34%, до 840 тыс., а при оптимистичном — на 60%, до 1 млн, заявили в организации. Похожей оценки придерживается и Алексей Муханов.

«Вероятнее всего, по итогам 2023-го продажи новых автомобилей действительно приблизятся к отметке 1 млн штук. При сохранении такого тренда на докризисный уровень — до 1,5 млн единиц — рынок сможет вернуться уже в 2024—2025 годах. При этом из-за ряда сохраняющихся объективных трудностей сейчас пока достаточно трудно строить точные прогнозы», — отметил собеседник RT.

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По словам Сергея Целикова, влияние на динамику продаж могут оказать несколько важных для рынка факторов. В первую очередь речь идёт об индексации утилизационного сбора на автомобили, ввозимые в Россию для последующей перепродажи. С 1 августа для легковых машин размер платежа увеличился в среднем в 1,7—3,7 раза в зависимости от объёма двигателя.

Как полагают в «Автостате», повышение утильсбора в конечном итоге окажет своё влияние на итоговые цены как у дилеров, так и в целом на рынке, в результате чего машины станут дороже. Впрочем, некоторые эксперты считают, что эффект этого процесса не стоит преувеличивать и индексация отразится на стоимости авто гораздо меньше, чем, например, колебания валютных курсов.

«Достаточно значимый фактор, который влияет (на рынок. — RT) через два-три месяца, — это падение курса рубля. Сейчас курс снова 90 с лишним рублей за доллар, а валютная составляющая в любом автомобиле, собранном в России или за её пределами, очень велика. То есть цены будут двигаться дальше ещё более активно вверх», — заключил Целиков.