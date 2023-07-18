Кредитный обгон: выдача займов на покупку автомобилей достигла максимума за последние полтора года

В июне выдача автокредитов в России выросла до максимума за последние полтора года и превысила 73 тыс. займов, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй. Лидерами по оформлению ссуд стали автолюбители из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Татарстана. Оживление на автомобильном рынке эксперты связывают с перезапуском государственной программы льготного автокредитования, а также с увеличением продаж новых автомобилей из дружественных стран. Более того, россияне стали чаще делать выбор в пользу машин с пробегом и иномарок из Китая, добавляют специалисты. В этих условиях аналитики не исключают более оперативного восстановления российского авторынка от прошлогодних потерь.

В июне 2023 года россияне оформили 73,4 тыс. кредитов на покупку автомобилей, как новых, так и подержанных. Относительно мая показатель вырос на 2,9% и достиг максимального уровня с 2021 года. Подобную статистику во вторник, 18 июня, опубликовали специалисты Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

«В свою очередь, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных автокредитов в июне 2023 года выросло ещё более существенно — на 81,5% (в июне 2022 года — 40,4 тыс. единиц). Такой рост объясняется радикальным падением выдачи автокредитов весной — в начале лета прошлого года», — подчеркнули в организации.

Согласно оценкам компании, в феврале 2022-го российские банки оформили 63,3 тыс. и 66,5 тыс. автомобильных займов соответственно, а в марте значение упало в четыре раза — до 16,2 тыс. Впрочем, уже в апреле выдача кредитов подросла до 20,8 тыс., а в мае достигла 29,5 тыс., после чего продолжила умеренно восстанавливаться.

«Рост выдачи автокредитов в последнее время обусловлен возобновлением в начале года государственной программы льготного автокредитования, а также увеличением продаж новых автомобилей из дружественных стран и машин с пробегом», — объяснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Отметим, что инициатива по льготной выдаче займов на автомобили стартовала в июле прошлого года. Российские власти предполагали, что программа будет доступна для россиян до конца 2022-го. Однако Министерство промышленности и торговли решило продлить акцию ещё на два года.

В настоящее время получить ссуды на льготных условиях могут некоторые категории граждан — медработники, сотрудники сферы образования, участники СВО и члены их семей. Для них скидка на уплату первоначального взноса по кредиту составляет 20% от стоимости авто (25% — для жителей Дальневосточного федерального округа). Машина должна быть российской сборки и стоить не дороже 2 млн рублей. В свою очередь, дисконт на российские электромобили достигает 25%, но не более 625 тыс. рублей.

По данным НБКИ, больше всего займов в июне было выдано в Москве (4,51 тыс.), Московской области (4,09 тыс.), Санкт-Петербурге (3,46 тыс.), Республике Татарстан (3,31 тыс.) и Краснодарском крае (3,12 тыс.). При этом самый существенный рост темпов выдачи автокредитов специалисты выявили в Тюменской области (+16,1% относительно мая) и Алтайском крае (+12,6%), а также в Оренбургской (+11,6%) и Челябинской (+10,3%) областях.

Отчасти существенный импульс российскому автомобильному рынку придал растущий интерес россиян к покупкам легковушек с побегом, уверены эксперты. За первое полугодие 2023-го автолюбители приобрели 2,75 млн легковых машин с пробегом, что более чем на четверть (+26,8%) превышает результат января — июня 2022-го, свидетельствуют данные «Автостата». Только за июнь граждане приобрели свыше 500 тыс. автомобилей с пробегом, а относительно мая объём сегмента увеличился более чем на 40%.

«Сыграл свою роль эффект низкой базы прошлого года, когда рынок фактически замер. Более того, сказался переход части клиентов на вторичку из-за повышения цен и нежелания покупать автомобиль из Китая. Также машины, которые приезжают по параллельному импорту, чаще всего оформляются на физлиц и продаются как подержанные, хотя по факту это новые автомобили», — объяснил в разговоре с RT эксперт журнала «Авто.ру» Иван Ананьев.

Переключение передач

Хотя автоконцерны из недружественных государств стали прекращать продажи и производство новых автомобилей в России, на смену им на рынок приходят иномарки из других стран. Так, с января по июнь в страну было ввезено около 227 тыс. машин, что более чем втрое превышает аналогичный показатель прошлого года. По данным «Автостата», чаще всего машины поставляются из Китая, их доля в июне превысила 75%.

Китайские машины сейчас присутствуют почти во всех сегментах рынка, кроме самых премиальных, добавил Ананьев. По его словам, по качеству они находятся на достаточно приличном уровне, а ассортимент из КНР в целом закрывает почти все запросы автолюбителей.

«Машины хорошо выглядят, богато оснащены, неплохо едут, а на некоторые нюансы можно закрыть глаза. С дорогим сегментом дело обстоит хуже — то, что китайцы называют премиумом, пока не дотягивает до привычного рынку дорогих автомобилей уровня, однако в целом это вопрос времени», — уверен специалист.

АГН «Москва»

© Авилов Александр

Аналогичной точки зрения придерживается и основатель «Школы практического инвестирования» Фёдор Сидоров. Как полагает специалист, в своё время машины из КНР получили репутацию ненадёжных и быстро ломающихся авто, поскольку ещё десять лет назад не отличались качественной сборкой и проработанными деталями. Впрочем, на сегодняшний день ситуация кардинально изменилась, считает собеседник RT.

«Они учли собственные ошибки и переняли позитивный опыт мировых концернов, в которых участвует китайский капитал. Именно потому сейчас их автопром смог исправить репутацию. Китайские марки предлагают вполне приличные автомобили по довольно демократичным ценам», — подчеркнул эксперт.

Также по теме С опережением планов: за первую половину 2023 года товарооборот России и Китая вырос почти на 41% С января по июнь текущего года объём взаимной торговли между Россией и Китаем увеличился почти на 41% и достиг $114,5 млрд. Согласно...

Как полагают специалисты, дальнейшее увеличение доли импорта автомобилей из дружественных стран вместе с восстановлением кредитования помогут рынку быстрее оправиться от прошлогодних потерь. Согласно базовому прогнозу «Автостата», с января по декабрь текущего года продажи новых легковых машин могут увеличиться на 37% — до 860 тыс. единиц. При пессимистичном сценарии показатель вырастет только на 29% — до 810 тыс., а при оптимистичном — на 44%, до 900 тыс., предполагают в организации.

За оставшееся полугодие авторынок России может если не вернуться к докризисным величинам, то по крайней мере приблизиться к ним, предполагает Сидоров. Росту рынка могут способствовать программы льготного кредитования или инициативы государственного софинансирования.