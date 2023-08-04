Впервые с марта 2022 года: курс доллара на Мосбирже превысил 95 рублей

На торгах в пятницу, 4 августа, курс доллара на Московской бирже впервые с марта 2022 года превысил 95 рублей. Евро при этом подорожал до 104 рублей, а юань — до 13,2 рубля. Ослабление российской валюты специалисты в первую очередь объясняют восстановлением импорта и снижением экспорта. Причём периодически на рынке фиксируются необоснованно сильные колебания курсов, что может быть связано с действиями спекулянтов, считают аналитики. По мнению экспертов, в случае дальнейшего удешевления рубля в ситуацию могут вмешаться власти страны. Между тем уже к началу осени значимую поддержку нацвалюте должно оказать поступление доходов от подорожавшей нефти, уверены экономисты. Как на этом фоне могут измениться курсы доллара, евро и юаня в ближайшее время — в материале RT.

В пятницу, 4 августа, российская валюта дешевеет на Московской бирже. В ходе торгов курс доллара поднимался на 0,18% — до 95,16 рубля, а курс евро — на 0,88%, до 104,14 рубля. В последний раз аналогичные значения можно было наблюдать в марте 2022 года. Стоимость юаня при этом росла на 0,82% и впервые с апреля 2022-го достигала 13,22 рубля.

Главной причиной такой динамики аналитики называют растущий дисбаланс между спросом и предложением на валютном рынке. За последнее время интерес бизнеса и населения к зарубежным денежным знакам вырос, тогда как объём поступающих в страну долларов, евро и юаней, напротив, уменьшился, что привело к их удорожанию относительно рубля.

Отчасти подобное положение дел связано с уверенным восстановлением импорта и одновременным сокращением экспорта. Об этом в интервью RT рассказал инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

«Спрос на валюту со стороны импортёров остаётся повышенным. В свою очередь, на приток экспортной выручки давят санкционные ограничения и сложности с репатриацией средств из некоторых стран», — пояснил Бахтин.

Причём, по его словам, периодически на рынке наблюдаются излишне сильные импульсы ослабления рубля без видимых на то причин. Как полагает эксперт, в связи с пиком сезона отпусков сейчас на бирже проводится меньше сделок с валютой, чем обычно, в результате чего могут возникать резкие колебания курсов.

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«При такой конъюнктуре и высокой напряжённости геополитического контура против рубля могут выступать спекулятивные силы. Так что в ближайшее время нельзя исключать сценарий, при котором доллар протестирует диапазон 95—97 рублей, евро — 105—107 рублей, а юань — 13,3—13,4 рубля», — добавил собеседник RT.

Отметим, что ослабление рубля положительно отражается на доходах российского бюджета, поскольку при удешевлении нацвалюты казна получает больше денег от экспорта. Так, по оценке Министерства финансов, на фоне повышения курсов в последние несколько месяцев размер бюджетного дефицита заметно уменьшился и даже опустился ниже целевой планки на 2023 год. Вместе с тем, как подчеркнул глава Минфина Антон Силуанов, власти не заинтересованы в чрезмерном удорожании иностранных валют.

«Для нас принципиально, чтобы курс рубля был предсказуемым. Это важно и для людей, и для бизнеса. Вы скажете, что бюджету хорошо от слабого рубля, мы получаем больше дополнительных доходов. Да, это так. Но, с другой стороны, надо учитывать, что курс влияет на инфляцию... От неё прежде всего страдают самые незащищённые слои населения. Значит, для поддержки людей потребуется больше денег: индексация пособий, зарплат, других социальных выплат из бюджета. Да и ставка ЦБ от этого подрастёт, стоимость кредитов увеличится. Поэтому всё относительно», — приводит ТАСС слова министра.

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ

По мнению Александра Бахтина, психологически важным для населения, компаний и руководства страны будет барьер 100 рублей за доллар. В случае приближения курса к этой отметке в ситуацию может вмещаться Центральный банк, не исключил аналитик.

Кроме того, как отметил эксперт, власти могут обязать экспортёров продавать определённую долю валютной выручки на внутреннем рынке. Это поможет увеличить объём долларов, евро и юаней на бирже и должно поддержать рубль. Такую меру правительство использовало весной 2022 года, когда после введения западных санкций курсы поднимались до рекордных значений.

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Между тем уже к концу лета значимую помощь нацвалюте может оказать рост цен на нефть, уверены специалисты. В июле стоимость сырья российского сорта Urals поднялась выше установленного Западом потолка $60 за баррель, а на сегодняшний день котировки вплотную приблизились к отметке $71.

«Пока что поступления от подорожавшей нефти ещё не успели сказаться на российской экономике. Сверхдоходы ожидаются только по итогам августа, а до того поступления были ниже установленного уровня. Так что, учитывая имеющиеся параметры бюджета, торговый баланс и финансовую логистику, такой лаг вполне ожидаем», — объяснил RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

По прогнозу эксперта, к осени доллар на Мосбирже может подешеветь до 93 рублей, евро — до 101 рубля, а юань — до 12,5 рубля. Похожей оценки придерживается и Александр Бахтин.